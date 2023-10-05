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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

10/5/2023 2:46:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم مئات المستوطنين منذ ساعات صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في سادس أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال.


وأعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت الفلسطينيين من الدخول.


وأقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين.


وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين.

وفا


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