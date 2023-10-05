ارتفاع اسعار الذهب عالمياً اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلها في الفترة الماضية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ آذار الماضي، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1840.90 دولار.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار يوم الخميس.
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