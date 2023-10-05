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ارتفاع اسعار الذهب عالمياً اليوم

10/5/2023 2:46:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلها في الفترة الماضية.


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ آذار الماضي، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1840.90 دولار.


وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار يوم الخميس.


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