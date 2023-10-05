حاصل على جائزة التربوي المتميز .. الدكتور الدهامشة يتحدث عن إرشاد الطلبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدةيحتفل العالم اليوم الخامس من تشرين أول من كل عام بيوم المعلم ويلتقي موقع "الوكيل الاخباري" الدكتور علي محمد الدهامشة الحاصل على جائزة "التربوي المتميز" من جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله عام 2016 والذي عمل كمرشد تربوي لمدة 23 سنة.وفي مقابلة صحفية أجراها "الوكيل الإخباري" مع الدكتور علي محمد الدهامشة الذي يعمل الآن في مديرية التعليم المهني والإنتاج في وزارة التربية والتعليم قال إنه درس درجة البكالوريوس في أم الجامعات "الجامعة الأردنية" في تخصص الارشاد والصحة النفسية، ودرجة الماجستير في الإرشاد من الجامعة الهاشمية، ومن الجمهورية التونسية حصل على درجة الدكتوراة في علم النفس والإرشاد التربوي والنفسي.*كيف يعمل المعلم ليكون قدوة لطلابه؟يكون المعلم قدوة لطلابه اذا كان معلم وتربوي أي يمتلك منظومة تربوية تتوافق مع أقواله وأفعاله ومترجمة الى سلوكيات يومية، وبالتأكيد تتفق مع فلسفة التربية، وهذا لن يتحقق إن لم تكن تربط الطالب بالمعلم مهارات اتصال فعالة محفوفة بعاطفة الأب على الأبناء، وأن يكون المعلم مسؤول وصادق وأمين ومخلص ومنتمي وصاحب سيرة طيبة.



*من هو المعلم الذي ترك في داخلك بصمة ؟

المعلم والشاعر الكبير محمد محمد دومي، تعلمت منه أن قوة المعلم تكمن في تمكنه من تخصصه وتنوع أساليبه في إيصال المعلومة للطالب كما تعلمت منه أن السعادة تولد من رحم المعاناة.



*ما هو هدفك كمرشد تربوي ؟

كان هدفي من تقديم الخدمات الإرشادية طيلة فترة عملي كمرشد تربوي المساهمة في حماية جيل كامل من مختلف المخاطر والتحديات بتحصينهم أحيانًا بالمعرفة وأحيانًا أخرى بالمهارات ضمن محاور نمائية وقائية علاجية وحرصت دائمًا على مواكبة المستجدات العالمية فيما يخص العملية الإرشادية والخدمات النفسية.



*كيف تقيم طلبتك كمرشد تربوي؟

من أهم الخدمات والأعمال التي يقدمها المرشد التقييم والمقصود بالتقييم هو تقييم الطالب بشكل متكامل اي تقييم مدى انسجامه مع أدواره المختلفة وفق المراحل النمائية كتكيفه في مرحلة المراهقة وصقل هوايته وتعامله مع التحديات والمواقف سواء داخل الأسرة أو مجتمع المدرسة، ويكون لدى المرشد العديد من المقاييس التي تساعده في عملية التقييم بالإضافة للملاحظة المباشرة حيث يكون تقييم المرشد تقييم تربوي ونفسي للطالب وفق معايير منها( نفسي، اجتماعي، اكاديمي، معرفي، انفعالي).



*ما أهمية التواصل مع أولياء أمور الطلبة ؟

قمت بشكل دائم بالتواصل مع أولياء أمور الطلبة أثناء فترة عملي كمرشد وذلك من خلال الزيارات المنزلية المنظمة والمناسبات الاجتماعية والمقابلات الارشادية والزيارات للمدرسة ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الهاتفي وتعتمد عدد الزيارات على عدة عوامل أهمها الغرض من الزيارة فبعضها كان طارىء وبعضها كان اعتيادي بهدف المتابعة وبعضها كان اجتماعي ولتوطيد العلاقات.

*لماذا يشعر أحيانا الطلبة بالإنجذاب نحو معلم ما أكثر من غيره؟

كلما كانت نظرة المعلم ثاقبة وغير محدودة لا تتجاوز سلوك خاطئ بل تتعدى عوامل كامنة خلف هذا السلوك إذا عرفها المعلم وساعد الطالب على تلبية احتياجاته وتقبل الطالب بشكل غير مشروط، وينظر له نظرة انسانية تربوية اصبح من السهل على المعلم أن يكون مؤثر وقريب من الطالب، وكلما ابتعد المعلم عن التهديد بالسلطة والضغط على الطالب ومحاربته نفسيًا كلما امتلك المعلم مفاتيح الدخول والتعديل في السلوكيات وحب المادة التي يدرسها طبًعا إذا كان المعلم ممن يمتلكون ادارة صفية ناجحة وفعالة وبالتأكيد أسلوب تدريس ناجح وتقييم عادل وتشخيص حقيقي.



* ما أهمية يوم المعلم في تكريم المعلمين والتربويين؟

مهنة التعليم تتميز عن أي مهنة أخرى ففي طياتها تحديات تتطلب مهارات معقدة أحيانًا في التعامل مع أجيال متعاقبة، بعض الأوقات هموم الطلبة واحتياجاتهم تضاف الى هموم المعلم الشخصية والأسرية ومن الصعب أن تتجاهل هذه الهموم والتحديات، لكن عندما تجد ثمار عملك محط تقدير من أعلى المستويات مثال ذلك جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي وأن تصبح سفير للتميز كفيلة أن تنسيك كافة تحديات العمل .

وختم الدكتور حديثه في يوم المعلم قائلاً "يعتبر يوم المعلم هو يوم يخلد الدور الكبير لصناع الأجيال ويسلط الأضواء على الأدوار البارزة والكامنة لهذا الجندي المرابط في الميدان التربوي فعندما نجد اهتمام الإعلام والمجتمع بالمعلم ذلك يساهم في وضع المعلم في مكانته الاجتماعية المأمولة ".

