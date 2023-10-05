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حاصلة على جائزة المعلم المتميز .. ليزا أبو ذياب تتحدث في يوم المعلم

10/5/2023 2:46:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
يحتفل العالم اليوم الخامس من تشرين أول من كل عام بيوم المعلم ويلتقي موقع "الوكيل الاخباري" المعلمة ليزا محمد أبو ذياب الحاصلة على جائزة "المعلم المتميز" من جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله عام 2013 والتي تعمل معلمة في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز / الكرك.
وفي مقابلة صحفية أجراها "الوكيل الإخباري" مع المعلمة أبو ذياب قالت إنه درست البكالوريوس تخصص معلم مجال اجتماعيات وكانت أولى الدفعة واستكملت دراسة الماجستير تخصص مناهج وأساليب تدريس وحصلت على درجة امتياز ومن ثم فائزة بجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز مركز أول وجائزة المعلم المبدع صاحب المبادرات الريادية للعام 2019 على مستوى المملكة مضيفة أنها حاصلة على شهادة تدريب المدربين TOT وناشطة في العديد من المجالات ورسالتها عبر 23 عاما من التدريس كمعلمة "ابدأ بنفسك واصنع التغيير " .
*كيف يعمل المعلم ليكون قدوة لطلابه؟
المعلم صاحب مبدأ وخلق، قبل أن يكون صاحب رسالة لذا يجب أن يسعى لأن يكون المثل والنموذج الذي يحتذى به من خلال مشاركة طلبته البحث والعمل والنشاط يدا بيد لينجز المهام بالإضافة إلى تبادل الآراء والأفكار ولا يتوانى عن النصح والإرشاد في العديد من المواقف حتى لو تطلب ذلك في بعض الحالات الخروج عن موضوع الحصة في سبيل مصلحة الطلبة، فعلى سبيل المثال أنا لا أنسى عبارة من إحدى طالباتي " معلمتي نحبك لانك تحترميننا " فقبل أن نغرس القيم بنفوس طلبتنا علينا أن نتمثلها ونعكسها واقع بسلوكنا "النموذجية" وهي أفضل السبل لتكون القدوة فالمعلم ملهم وصانع الأجيال يؤمن بطلبته وقدراتهم .
*من هو المعلم الذي ترك في داخلك بصمة ؟
ملهمتي بتعاملها وأخلاقها وأدبها وحبها لطلبتها، مبدعة بحصتها جميلة بهندامها واناقتها، مخلصة بعملها، حلمي ان اكون يوما مثلها .... ابتسامة مرسومتا على وجوه طلبتي انها مهلمتي معلمتي ووالدتي " نوال ابو ذياب " لا احد يضاهيها بعملها هي مثابرة، متفانية، محبه للجميع راقية بسلوكها وتعاملها ومن المفارقات المهمة في حياتي المهنية قائدتي ومديرتي " كفاح البستنجي " الداعم المؤمن بقدراتي ليس في قاموسها كلمة المستحيل ومنها اكتسبت الإقدام والشجاعة والثقة بطلبتي وقدراتهم، ورافقتني بدربي زميلتي الطموحة غادة بيايضة باندفاعها وطموحها واقدامها وهي من شجعتني على المشاركة بجائزة الملكة رانيا .
*ما هو هدفك كمعلم ؟
رؤيتي تقوم على إعداد جيل واع منتمي قادر على التعامل مع الواقع في ضوء عصر الرقمنة والتكنولوجيا لذا اسعى برسالتي لأن أحقق ذلك بصقل مهارات الطلبة بما يساهم في تحقيق ذلك فلم تعد المعرفة هي الهدف الأساسي في التعليم فهي متاحة للجميع لكن في ضوء هذا الزخم الهائل من المعارف دورنا ان نكون موجهين ومرشدين وداعمين للطلبة، دوما ما اسعى لتطوير قدراتي ومهاراتي المهنية بما ينعكس على طلبتي " التدريب على البرمجيات الحديثة، تفعيل التكنولوجيا، أساليب التدريس الحديثة كالتعلم النشط والتعلم باللعب والتعلم الذاتي، العمل بالمشاريع" بالإضافة إلى أن أركز دائما على التعلم التعاوني والعمل الجماعي وحل المشكلات بحيث تسهم في تطوير مهاراتهم الحياتية .
*كيف تقيم طلبتك كمعلمة؟
التقييم عملية بناء مستمرة تنعكس على المعلم والطالب بنفس الوقت ففي ضوء معايير وأهداف محددة يضعها المعلم لا بد من تقييم مدى تقدم الطلبة لتلبية احتياجاتهم وتقديم التغذية الراجعة حول ادائه ومدى تقدمه بهدف البناء والتطوير على المعارف والمهارات بخطط اثرائية وتغطية جوانب القصور من خلال خطط علاجية تراعي الذكاءات وأنماط التعلم للطلبة في بيئة مناسبة وجاذبة للتعلم تراعي الفروق الفردية للطلبة، لذا أركز على المعايير المسبقة التي يطلع عليها الطالب وخاصة في المشاريع والمبادرات الجماعية التي يعمل عليها الطلبة وحتى الواجبات البيتية توضع ضمن معايير ليس هدفها تحصيل المعرفة فقط وإنما ترقي لتعديل سلوكيات ومهارات حياتية للطلبة مثل الالتزام بالوقت والعمل الجماعي وحل المشكلات واستخدام التكنولوجيا وتحمل المسؤولية .... ومن الأمثلة على طرق التقييم السريعة التي استخدمها بالغرفة الصفة الاستراتيجيات الداعمة مثل " الألواح التفاعلية " وبطاقات نعم / لا واستراتيجية الزوايا وخاصة في التقويم التكويني أثناء الحصة لقياس مدى فهم الطلبة للمعلومة والتمكن منها كما افعل سجل وصف سير التعلم الذي اشاركه مع أولياء الأمور ليطلعوا على اداء ابنائهم وانجازاتهم وخاصة في كل ما هو جديد وافعل الاختبارات الالكترونية وطرق التقييم بالتعلم باللعب من خلال مسابقات منوعة .
*ما أهمية التواصل مع أولياء أمور الطلبة ؟
اتواصل مع أولياء أمور الطلبة بشكل مباشر من خلال اجتماعات مدرسية او عبر الهاتف وبشكل غير مباشر ففي بعض الحالات نحتاج للتواصل عبر المرشدة التربوية خاصة أن دورنا ورسالتنا لا تقتصر على التعليم وانما التربية ودوماً ما اتابع العديد من الحالات مع الاهل عن طريق المرشدة كما أتابع من خلال مجموعات الواتس آب التي اشكلها للطلبة كما انني اتابع تقدم الطلبة مع الأهل من خلال نموذج صممته للمتابعة مع أولياء الأمور بحيث يطلع ولي الامر على ملاحظات تتعلق بالطالب و أدائه وسلوكه وافعل نموذج وصف سير التعلم لرصد نجاحات الطلبة .
*لماذا يشعر أحيانا الطلبة بالإنجذاب نحو معلم ما أكثر من غيره؟
"الحصة خلصت بسرعة ما حسينا بالوقت، ارجعي درسينا، بصير نحضر عندك حصة اشتقنا، اشتقت للمدرسة والصف وحصصك"، كلمات وعبارات عفوية، صادقة من طلبتي بالحصص وممن تخرج او لم اعد ادرسه، لا استطيع ان اصف بجانبها مشاعر الفخر التي تعتريني كمعلمة عندما اسمعها واعتبرها وسام يتوج مسيرتي، هذه المشاعر هي نتاج صدق العطاء والتفاني وحب العمل الذي ينعكس على الطلبة، فالتعليم حياة لذا يجب التنويع دائما بأساليب واستراتيجيات التدريس الحديثة والأنشطة من خلال ربط الطالب بواقعه وتنمية مهاراته الحياتية فيجب أن يكون الصف مفعم بالحماس والحركة المدروسة والتفاعل .
* ما أهمية يوم المعلم في تكريم المعلمين والتربويين؟
التكريم هو عبارة عن تقدير للجهد الذي يبذله المعلم مع طلبته طوال العام فالمعلم صاحب رسالة خالدة فهو صانع الأجيال وباني الأمم فهذا من صور الامتنان والاعتراف بالفضل ويستحق المعلم هذا الشكر والتقدير.
وختمت المعلمة حديثها في يوم المعلم قائلاً " إحدى طالباتي رند العابد قالت (سأصبح صحفية) وقد تخرجت السنة الماضية من جامعة الزرقاء قسم الصحافة والإعلام لقد أثر فيها العمل بمشروع المواطنة و اكتشفت موهبتها وقدراتها وشخصيتها القيادية كل هذا نتاج تطوريها من ذاتها بالإضافة إلى جهد المعلم ".




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