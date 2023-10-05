وفاة وإصابتان بحادث تصادم بين 4 مركبات في عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص دهساً، وأصيب اثنان آخران، إثر حادث تصادم، وقع بين 4 مركبات، مساء أمس الأربعاء، عند منطقة دوار النصر، شرقي عمّان.

وقال مندوب إدارة السير، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، ان سائق احدى المركبات فقد السيطرة، ما أدى لتدهور المركبة.

وبيّن أنه تم نقل الوفاة والاصابات إلى المستشفى.

وعلّل سبب الحادث بقيادة مركبة دون كوابح أو عدم صلاحيتها الفنية من قبل سائق إحدى المركبات.

