وفاة وإصابتان بحادث تصادم بين 4 مركبات في عمّان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص دهساً، وأصيب اثنان آخران، إثر حادث تصادم، وقع بين 4 مركبات، مساء أمس الأربعاء، عند منطقة دوار النصر، شرقي عمّان.
وقال مندوب إدارة السير، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، ان سائق احدى المركبات فقد السيطرة، ما أدى لتدهور المركبة.
وبيّن أنه تم نقل الوفاة والاصابات إلى المستشفى.
وعلّل سبب الحادث بقيادة مركبة دون كوابح أو عدم صلاحيتها الفنية من قبل سائق إحدى المركبات.
MENAFN05102023000208011052ID1107194074
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.