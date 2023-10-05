الاحتلال يقتحم جلبون شمال شرق جنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية جلبون، شمال شرق جنين.



وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون وسيرت آلياتها في شوارعها، فيما لا تزال تستولي على منزل الفلسطيني جهاد أبو الرب لليوم السادس على التوالي.



وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ستة شبان عند حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد، غرب جنين.

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