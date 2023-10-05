الاحتلال يقتحم جلبون شمال شرق جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية جلبون، شمال شرق جنين.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون وسيرت آلياتها في شوارعها، فيما لا تزال تستولي على منزل الفلسطيني جهاد أبو الرب لليوم السادس على التوالي.
وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ستة شبان عند حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد، غرب جنين.
وفا
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