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15 إصابة بحوادث مُختلفة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

10/5/2023 2:46:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 15 شخصاً، خلال حوادث مختلفة، وقعت على طرق المملكة الخارجية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إن الكوادر تعاملت مع حادث تدهور وقع على طريق الرمثا باتجاه عمّان، بين 3 مركبات، ونتج عنه إصابة واحدة، تم نقلها إلى المستشفى.


وأضاف المندوب، أن حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق البحر الميت، نتج عنه 8 إصابات، وتم اسعاف المصابين للمستشفى.


وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور بين مركبة على طريق وادي عربة، نتج عنه إصابتين، تم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما العامة متوسطة.


وقال المندوب، إنه وقع حادث على طريق أوتوستراد المفرق باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابتين، وتم نقلهما إلى المستشفى وحالتهما الصحية متوسطة.


وأكد المندوب، أنه تم التعامل مع حادث تدهور على طريق الصحراوي باتجاه معان، نتج عنه إصابتين، تم نقلهما إلى مستشفى معان الحكومي .

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