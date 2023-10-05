15 إصابة بحوادث مُختلفة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 15 شخصاً، خلال حوادث مختلفة، وقعت على طرق المملكة الخارجية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، إن الكوادر تعاملت مع حادث تدهور وقع على طريق الرمثا باتجاه عمّان، بين 3 مركبات، ونتج عنه إصابة واحدة، تم نقلها إلى المستشفى.
وأضاف المندوب، أن حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق البحر الميت، نتج عنه 8 إصابات، وتم اسعاف المصابين للمستشفى.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور بين مركبة على طريق وادي عربة، نتج عنه إصابتين، تم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما العامة متوسطة.
وقال المندوب، إنه وقع حادث على طريق أوتوستراد المفرق باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابتين، وتم نقلهما إلى المستشفى وحالتهما الصحية متوسطة.
وأكد المندوب، أنه تم التعامل مع حادث تدهور على طريق الصحراوي باتجاه معان، نتج عنه إصابتين، تم نقلهما إلى مستشفى معان الحكومي .
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