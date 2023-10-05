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سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الخميس

10/5/2023 2:46:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .


حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 37.40 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.90 دينارا للشراء منهم.
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 اليوم عند 33.50 للبيع للمواطنين مقابل 30.50 للشراء منهم .





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