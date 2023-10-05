ما هو يوم المعلم العالمي الذي يحتفل به العالم هذا الشهر؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتفل العالم في يوم 5 من شهر أكتوبر من كل عام بيوم المعلم العالمي، تقديرا لما يبذله العاملون بهذه المهنة من جهود شيقة جعلت الكتاب والشعراء يتغنون بها و أبرزها قول أمير الشعراء أحمد شوقي ((قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا)).

متى بدأ الاحتفال بيوم المعلم؟

ومنذ عام 1994، يحتفل العالم في اليوم الخامس من شهر أكتوبر، بكافة المعلمين في جميع أنحاء العالم، بشراكة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((يونسكو)) ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للتعليم.



وتخصص هذا اليوم للاحتفال باعتماد التوقيع الذي وقع في عام 1966 بين ((يونسكو)) ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والذي حدد المعايير المتعلقة بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم وتوظيفهم وظروف التعليم والتعلم.

الهدف من الاحتفال بيوم المعلم

تقول منظمة ((يونسكو)) على موقعها الرسمي، إن هذا اليوم لم يُخصص للاحتفال بالمعلمين وما بذلوه في تحويل التعليم فحسب، ولكن أيضا للتفكير في الدعم الذي يحتاجونه لنشر مواهبهم ومهنتهم بالكامل، كذلك إعادة التفكير في الطريق إلى الأمام للمهنة على مستوى العالم.

وفي رسالة مشتركة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين منشورة على موقع ((يونسكو))، قالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو، وجيلبرت أنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، وديفيد إدواردز الأمين العام المنظمة الدولية للتعليم:

((اليوم، في اليوم العالمي للمعلمين، نحتفل بالدور الحاسم للمعلمين في تحويل إمكانات المتعلمين من خلال ضمان حصولهم على الأدوات التي يحتاجونها لتحمل المسؤولية عن أنفسهم وعن الآخرين وعن الكوكب، وندعو البلدان إلى ضمان الوثوق بالمعلمين والاعتراف بهم كمنتجين للمعرفة وممارسين عاكسين وشركاء في السياسات)).

المصري اليوم