Thursday, 05 October 2023 12:20 GMT

ما هو يوم المعلم العالمي الذي يحتفل به العالم هذا الشهر؟

10/5/2023 2:46:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحتفل العالم في يوم 5 من شهر أكتوبر من كل عام بيوم المعلم العالمي، تقديرا لما يبذله العاملون بهذه المهنة من جهود شيقة جعلت الكتاب والشعراء يتغنون بها و أبرزها قول أمير الشعراء أحمد شوقي ((قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا)).

متى بدأ الاحتفال بيوم المعلم؟
ومنذ عام 1994، يحتفل العالم في اليوم الخامس من شهر أكتوبر، بكافة المعلمين في جميع أنحاء العالم، بشراكة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((يونسكو)) ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للتعليم.


وتخصص هذا اليوم للاحتفال باعتماد التوقيع الذي وقع في عام 1966 بين ((يونسكو)) ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والذي حدد المعايير المتعلقة بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم وتوظيفهم وظروف التعليم والتعلم.
الهدف من الاحتفال بيوم المعلم
تقول منظمة ((يونسكو)) على موقعها الرسمي، إن هذا اليوم لم يُخصص للاحتفال بالمعلمين وما بذلوه في تحويل التعليم فحسب، ولكن أيضا للتفكير في الدعم الذي يحتاجونه لنشر مواهبهم ومهنتهم بالكامل، كذلك إعادة التفكير في الطريق إلى الأمام للمهنة على مستوى العالم.
وفي رسالة مشتركة بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين منشورة على موقع ((يونسكو))، قالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو، وجيلبرت أنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، وديفيد إدواردز الأمين العام المنظمة الدولية للتعليم:
((اليوم، في اليوم العالمي للمعلمين، نحتفل بالدور الحاسم للمعلمين في تحويل إمكانات المتعلمين من خلال ضمان حصولهم على الأدوات التي يحتاجونها لتحمل المسؤولية عن أنفسهم وعن الآخرين وعن الكوكب، وندعو البلدان إلى ضمان الوثوق بالمعلمين والاعتراف بهم كمنتجين للمعرفة وممارسين عاكسين وشركاء في السياسات)).

المصري اليوم

MENAFN05102023000208011052ID1107194066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث