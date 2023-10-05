مجموعة ترافيزي تعلن إطلاق”عمرة مي“ كأول منصة رقمية لحجوزات العمرة بالكامل (للأفراد) بالشرق الأوسط

دبي – أصداف نيوز:

أعلنت مجموعة ترافيزي الرائدة في سوق السفر العالمي عبر الإنترنت، عن إطلاق عمرة مي كأول منصة إلكترونية لحجوزات العمرة بالكامل في الشرق الأوسط، وقد حظيت عمرة مي بدعم استثماري ضخم بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي من كبار المستثمرين في Certares و Global Ventures، ومن المقرر أن تُحدث عمرة مي ثورة في مفهوم السفر للعمرة في الشرق الأوسط حيث تهدف إلى خلق تجربة سفر استثنائية وفريدة تجمع المسلمين من جميع انحاء العالم في رحلات مقدسة إلى اطهر بقاع الأرض.

عمرة مي مملوكة لمجموعة ترافيزي التي تفخر بسجل حافل في تقديم حلول تقنية فريدة ساعدت من خلالها أكثر من 4 ملايين مسافر حول العالم من خلال علاماتها التجارية الفرعية هوليداي مي وعمرة مي ولوكاندة.

كما يفخر فريق عمرة مي بامتلاكه مهارات تشغيلية وتطويرية ساهمت في سرعة تحوله الرقمي نحو الحجوزات الإلكترونية مما قاد الشركة إلى تحقيق مكانة استثنائية ومميزة في صناعة السفر والعمرة، وتم تتويج هذا النجاح بحصول المنصة على لقب“أفضل منصة إلكترونية للعام” خلال عام 2022، في الوقت ذاته تمثل عملية التوسع لشركة عمرة مي لتضم (العمرة للأفراد) بجانب الوكلاء نقلة نوعية وهامة تعزز من القيم التي تتبناها المنظمة والتي يأتي على رأسها تحقيق حلم المسلمين في أداء رحلة عمرة يسيرة بلا أي معوقات.

بدءًا من الأول من أكتوبر 2023، تبدأ منصة عمرة مي في تقديم خدماتها الرائدة (للأفراد) من خلال تقديم أفضل الأسعار، وأجود خيارات الاقامة، مع توفير جميع الخدمات الإضافية الأخرى التي يتطلع إليها ضيوف الرحمن مع تقديم يد الدعم على مدار الرحلة. بالإضافة إلى خدمات باقات العمرة المتكاملة بادرت الشركة بتوفير باقات“عمرة بلس” من اجل إثراء تجربة المعتمرين بجولات سياحية فريدة ومتنوعة بعد استكمال مناسك العمرة.

وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتعديلات الأخيرة بشأن أنظمة التأشيرات، شركة عمرة مي ملتزمة بمساعدة المعتمرين للحصول على أفضل باقات العمرة وعمرة بلس بجانب الحصول على التأشيرة دون أي عناء أو مشقة، وذلك من خلال توفير خدمات دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع المسافرين. تحرص عمرة مي دائماً على تسهيل إجراءات السفر عبر نظام الكتروني متكامل بطريقة سلسة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمرة مي مرخصة من نظام الحجز المركزي“مقام” بوزارة الحج والعمرة.

وفي ظل ثورة الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتأثيرها على عمل مكاتب السفر التقليدية حرصت عمرة مي على ان تكون من أوائل المنصات التي توفر على المسافرين الوقت والجهد حيث عملت على رقمنة حجوزات العمرة بين الشركات والافراد من جميع انحاء العالم بشكل كامل، ومع توافد أكثر من 24 مليون مسلم لتأدية العمرة في عام 2022 وحده، سيمثل إطلاق عمرة مي (للأفراد) علامة فارقة عالمياً من شأنها أن تقود التحول الرقمي لمفهوم السفر إلى العمرة.

عمرة مي تعدك بتجربة سفر لا تُنسى، هذه التجربة التي ستكون تعزيزاً لتحقيق التواصل والإثراء الروحاني للملايين من ضيوف الرحمن في جميع أنحاء العالم، لمزيد من المعلومات والتفاصيل قم بزيارة موقعنا الالكتروني .