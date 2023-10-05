مجموعة ترافيزي تعلن إطلاق”عمرة مي“ كأول منصة رقمية لحجوزات العمرة بالكامل (للأفراد) بالشرق الأوسط

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- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز:
أعلنت مجموعة ترافيزي الرائدة في سوق السفر العالمي عبر الإنترنت، عن إطلاق عمرة مي كأول منصة إلكترونية لحجوزات العمرة بالكامل في الشرق الأوسط، وقد حظيت عمرة مي بدعم استثماري ضخم بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي من كبار المستثمرين في Certares و Global Ventures، ومن المقرر أن تُحدث عمرة مي ثورة في مفهوم السفر للعمرة في الشرق الأوسط حيث تهدف إلى خلق تجربة سفر استثنائية وفريدة تجمع المسلمين من جميع انحاء العالم في رحلات مقدسة إلى اطهر بقاع الأرض.
عمرة مي مملوكة لمجموعة ترافيزي التي تفخر بسجل حافل في تقديم حلول تقنية فريدة ساعدت من خلالها أكثر من 4 ملايين مسافر حول العالم من خلال علاماتها التجارية الفرعية هوليداي مي وعمرة مي ولوكاندة.
كما يفخر فريق عمرة مي بامتلاكه مهارات تشغيلية وتطويرية ساهمت في سرعة تحوله الرقمي نحو الحجوزات الإلكترونية مما قاد الشركة إلى تحقيق مكانة استثنائية ومميزة في صناعة السفر والعمرة، وتم تتويج هذا النجاح بحصول المنصة على لقب“أفضل منصة إلكترونية للعام” خلال عام 2022، في الوقت ذاته تمثل عملية التوسع لشركة عمرة مي لتضم (العمرة للأفراد) بجانب الوكلاء نقلة نوعية وهامة تعزز من القيم التي تتبناها المنظمة والتي يأتي على رأسها تحقيق حلم المسلمين في أداء رحلة عمرة يسيرة بلا أي معوقات.
بدءًا من الأول من أكتوبر 2023، تبدأ منصة عمرة مي في تقديم خدماتها الرائدة (للأفراد) من خلال تقديم أفضل الأسعار، وأجود خيارات الاقامة، مع توفير جميع الخدمات الإضافية الأخرى التي يتطلع إليها ضيوف الرحمن مع تقديم يد الدعم على مدار الرحلة. بالإضافة إلى خدمات باقات العمرة المتكاملة بادرت الشركة بتوفير باقات“عمرة بلس” من اجل إثراء تجربة المعتمرين بجولات سياحية فريدة ومتنوعة بعد استكمال مناسك العمرة.
وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتعديلات الأخيرة بشأن أنظمة التأشيرات، شركة عمرة مي ملتزمة بمساعدة المعتمرين للحصول على أفضل باقات العمرة وعمرة بلس بجانب الحصول على التأشيرة دون أي عناء أو مشقة، وذلك من خلال توفير خدمات دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع المسافرين. تحرص عمرة مي دائماً على تسهيل إجراءات السفر عبر نظام الكتروني متكامل بطريقة سلسة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمرة مي مرخصة من نظام الحجز المركزي“مقام” بوزارة الحج والعمرة.
وفي ظل ثورة الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتأثيرها على عمل مكاتب السفر التقليدية حرصت عمرة مي على ان تكون من أوائل المنصات التي توفر على المسافرين الوقت والجهد حيث عملت على رقمنة حجوزات العمرة بين الشركات والافراد من جميع انحاء العالم بشكل كامل، ومع توافد أكثر من 24 مليون مسلم لتأدية العمرة في عام 2022 وحده، سيمثل إطلاق عمرة مي (للأفراد) علامة فارقة عالمياً من شأنها أن تقود التحول الرقمي لمفهوم السفر إلى العمرة.
عمرة مي تعدك بتجربة سفر لا تُنسى، هذه التجربة التي ستكون تعزيزاً لتحقيق التواصل والإثراء الروحاني للملايين من ضيوف الرحمن في جميع أنحاء العالم، لمزيد من المعلومات والتفاصيل قم بزيارة موقعنا الالكتروني .
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