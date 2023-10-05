مجلس الأعمال الكويتي يبحث مع غرفة تجارة أبوظبي تعزيز التعاون الثنائي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وفد من مجلس الأعمال الكويتي مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبدالله المزروعي تعزيز التعاون بين الجانبين في شتى المجالات خصوصا تسهيل عمل الشركات الكويتية المستثمرة في الإمارات.
وقال رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي فراس السالم، لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء عقب اللقاء الذي جمعهم في أبوظبي، إن الاجتماع تناول أيضا سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الإماراتي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأكد سعي المجلس لتوفير أرضية مواتية لتوسع المشاريع الكويتية في الإمارات لاسيما المشروعات التكنولوجية إلى جانب فتح باب التعاون وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص الكويتي والإماراتي.
وأشاد السالم بالتعاون البناء للأشقاء في الإمارات سواء مع مجلس الأعمال الكويتي في دبي أو مجمل القطاع الخاص الكويتي وتذليل العقبات أمامه وتوفير البيئة المناسبة له في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الإمارات.
ولفت إلى اهتمام الجانب الإماراتي بتوفير المناخ الاستثماري أمام الشركات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الكويتية ما من شأنه تحقيق الفائدة المرجوة ويصب في مصلحة البلدين الشقيقين واغتنام الفرص الاستثمارية الجيدة للمبادرين الكويتيين الراغبين في التوسع الإقليمي.
وشارك في اللقاء أيضا من الجانب الكويتي أمين صندوق مجلس الاعمال الكويتي مشعل الفرس ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية حميد بن سالم آل علي.
يذكر أن (مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية) يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة كما يفتح أبواب عضوية المجلس لكل رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في دولة الإمارات أو من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها من خلال زيارة موقعه الإلكتروني.
أ ش أ
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