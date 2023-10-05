أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثامنة على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، ليواصل المعدن الأصفر خسائره للجلسة الثامنة على التوالي، رغم انخفاض مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من المتوقع خلال سبتمبر بحسب بيانات“إيه دي بي”.

وأوضحت بيانات منفصلة، استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي رغم التشديد النقدي، حيث نما النشاط الخدمي في الولايات المتحدة في سبتمبر للشهر التاسع على التوالي، وكذلك ارتفعت طلبيات المصانع بأكثر من التوقعات خلال أغسطس، وهو ما جاء متسقًا مع توقعات النمو الاقتصادي القوي خلال الربع الثالث.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع احتمالية زيادة معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر إلى 23.7% مقارنة بـ 22.5% قبل أسبوع، ليتراوح حينها نطاق السياسة النقدية بين 5.5% و5.75%.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 6.7 دولار لتصل إلى 1834.8 دولار للأوقية.

كما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 106.80 نقطة في الساعة 08:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن زاد خلال الجلسة إلى 107.24 نقطة.





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