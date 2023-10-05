أسعار الذهب تتراجع عند التسوية للجلسة الثامنة على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الأربعاء، ليواصل المعدن الأصفر خسائره للجلسة الثامنة على التوالي، رغم انخفاض مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من المتوقع خلال سبتمبر بحسب بيانات“إيه دي بي”.
وأوضحت بيانات منفصلة، استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي رغم التشديد النقدي، حيث نما النشاط الخدمي في الولايات المتحدة في سبتمبر للشهر التاسع على التوالي، وكذلك ارتفعت طلبيات المصانع بأكثر من التوقعات خلال أغسطس، وهو ما جاء متسقًا مع توقعات النمو الاقتصادي القوي خلال الربع الثالث.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع احتمالية زيادة معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر إلى 23.7% مقارنة بـ 22.5% قبل أسبوع، ليتراوح حينها نطاق السياسة النقدية بين 5.5% و5.75%.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 6.7 دولار لتصل إلى 1834.8 دولار للأوقية.
كما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 106.80 نقطة في الساعة 08:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن زاد خلال الجلسة إلى 107.24 نقطة.
أرقام
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