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صندوق النقد يحذر من زيادة الديون الناتجة عن الاستثمارات العامة في مجال المناخ

10/5/2023 2:01:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذر صندوق النقد الدولي من مخاطرة الحكومات بتراكم ديون مرتفعة إذا اعتمدت على التمويل العام لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، فإن الاعتماد على الإنفاق العام لتمويل استثمارات التخلص من الكربون من شأنه أن يتسبب في زيادة هائلة وغير مستدامة في الديون، تتراوح بين 45% و50% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الناشئة الكبيرة ذات الانبعاثات العالية.

وأوضح التقرير، أن هناك حاجة إلى استثمارات سنوية عالمية بقيمة 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر، وهذا يعادل خمس الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وتحتاج الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى تريليوني دولار من الاستثمارات المناخية السنوية، ويقول الصندوق إن نحو 80% من هذه الاستثمارات يجب أن تأتي من القطاع الخاص، وترتفع هذه الحصة إلى 90% عندما يتم استبعاد الصين، نظراً لوفرة موارد بكين.

وتتعرض الموارد المالية الحكومية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالفعل لضغوط بسبب الآثار الطويلة الأمد لجائحة كوفيد-19، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والجفاف، والكوارث الطبيعية.


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