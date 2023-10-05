صندوق النقد يحذر من زيادة الديون الناتجة عن الاستثمارات العامة في مجال المناخ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذر صندوق النقد الدولي من مخاطرة الحكومات بتراكم ديون مرتفعة إذا اعتمدت على التمويل العام لتحقيق صافي انبعاثات صفرية.
وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، فإن الاعتماد على الإنفاق العام لتمويل استثمارات التخلص من الكربون من شأنه أن يتسبب في زيادة هائلة وغير مستدامة في الديون، تتراوح بين 45% و50% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الناشئة الكبيرة ذات الانبعاثات العالية.
وأوضح التقرير، أن هناك حاجة إلى استثمارات سنوية عالمية بقيمة 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر، وهذا يعادل خمس الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وتحتاج الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى تريليوني دولار من الاستثمارات المناخية السنوية، ويقول الصندوق إن نحو 80% من هذه الاستثمارات يجب أن تأتي من القطاع الخاص، وترتفع هذه الحصة إلى 90% عندما يتم استبعاد الصين، نظراً لوفرة موارد بكين.
وتتعرض الموارد المالية الحكومية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية بالفعل لضغوط بسبب الآثار الطويلة الأمد لجائحة كوفيد-19، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، والجفاف، والكوارث الطبيعية.
أرقام
MENAFN05102023000202011048ID1107193264
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.