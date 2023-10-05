إضراب 75 ألف عامل في القطاع الصحي الأمريكي للمطالبة تحسين ظروف العمل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن العاملين لدى“كايزر برمنانت- Kaiser Permanente” الأمريكية الأربعاء، بدء أحد أكبر إضرابات موظفي الرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد فشلهم في حل نزاع حول عدد الموظفين.
ويأتي الإضراب الذي يشارك فيه أكثر من 75 ألف موظف في أكبر منظمة غير ربحية للرعاية الصحية في أمريكا، بالتزامن مع تسبب التضخم المرتفع في سلسلة من الإضرابات المطالبة بزيادة الأجور.
ويبدأ الإضراب الأربعاء في مواقع في فرجينيا والعاصمة الأمريكية واشنطن، ومن المقرر أن يمتد ليشمل الساحل الغربي، حيث تتمركز الغالبية العظمى من القوى العاملة في الشركة، وسيستمر 3 أيام.
من جانبها قالت“كايزر” في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنها وضعت خطط طوارئ للحد من تأثير الإضراب، لكنها طالبت العملاء بتوقع أوقات انتظار“أطول من المعتاد”.
ويطالب اتحاد نقابات“كايزر برمنانت” برفع أجور جميع الموظفين وحمايتهم من التعاقد من الباطن ومن الاستعانة بعمال عبر مقدمي خدمات التعهيد، إلى جانب مطالب بتعزيز القوى العاملة.
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