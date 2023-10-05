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إضراب 75 ألف عامل في القطاع الصحي الأمريكي للمطالبة تحسين ظروف العمل

10/5/2023 2:01:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن العاملين لدى“كايزر برمنانت- Kaiser Permanente” الأمريكية الأربعاء، بدء أحد أكبر إضرابات موظفي الرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد فشلهم في حل نزاع حول عدد الموظفين.

ويأتي الإضراب الذي يشارك فيه أكثر من 75 ألف موظف في أكبر منظمة غير ربحية للرعاية الصحية في أمريكا، بالتزامن مع تسبب التضخم المرتفع في سلسلة من الإضرابات المطالبة بزيادة الأجور.

ويبدأ الإضراب الأربعاء في مواقع في فرجينيا والعاصمة الأمريكية واشنطن، ومن المقرر أن يمتد ليشمل الساحل الغربي، حيث تتمركز الغالبية العظمى من القوى العاملة في الشركة، وسيستمر 3 أيام.

من جانبها قالت“كايزر” في بيان عبر موقعها الإلكتروني إنها وضعت خطط طوارئ للحد من تأثير الإضراب، لكنها طالبت العملاء بتوقع أوقات انتظار“أطول من المعتاد”.

ويطالب اتحاد نقابات“كايزر برمنانت” برفع أجور جميع الموظفين وحمايتهم من التعاقد من الباطن ومن الاستعانة بعمال عبر مقدمي خدمات التعهيد، إلى جانب مطالب بتعزيز القوى العاملة.


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