انخفاض صادرات روسيا من الديزل بأكثر من النصف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت صادرات روسيا من الديزل بشكل حاد في الأيام الأولى بعد قرار موسكو بحظرها، رغم شكوك بعض التجار حول مدى الصرامة التي ستطبق بها البلاد هذا الإجراء.
وكشفت بيانات شركة التحليلات“فورتيكسا- Vortexa” عن انخفاض التدفقات 57% بعد أن فرضت الحكومة الحظر، لتوفير المزيد من الإمدادات للسوق المحلي.
وتراجعت التدفقات الخارجة إلى 207 آلاف برميل يوميًا منذ 21 سبتمبر وحتى نهاية الشهر، مقارنة بنحو 479 ألف برميل يوميًا في الفترة من 1 إلى 20 سبتمبر.
ورغم تراجع شحنات الديزل، ارتفع إجمالي صادرات روسيا من المنتجات البترولية بنحو 7% الشهر الماضي، ليصل إلى 2.43 مليون برميل يوميًا.
ويرجع ذلك إلى زيادة تدفقات النفتا، وهو منتج خفيف يستخدم لصنع البنزين، وزيت الوقود الأكثر تلويثًا، والذي يستخدم غالبًا في الشحن والمواد الخام الثانوية للتكرير.
وارتفعت صادرات النفتا بنسبة 64% على أساس شهري، إلى نحو 560 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ مارس، فيما ارتفعت صادرات زيت الوقود، الذي يمثل ثلث التدفقات الإجمالية، بنسبة 19% إلى 763 ألف برميل يوميًا.
أرقام
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