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انخفاض صادرات روسيا من الديزل بأكثر من النصف

10/5/2023 2:01:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت صادرات روسيا من الديزل بشكل حاد في الأيام الأولى بعد قرار موسكو بحظرها، رغم شكوك بعض التجار حول مدى الصرامة التي ستطبق بها البلاد هذا الإجراء.

وكشفت بيانات شركة التحليلات“فورتيكسا- Vortexa” عن انخفاض التدفقات 57% بعد أن فرضت الحكومة الحظر، لتوفير المزيد من الإمدادات للسوق المحلي.

وتراجعت التدفقات الخارجة إلى 207 آلاف برميل يوميًا منذ 21 سبتمبر وحتى نهاية الشهر، مقارنة بنحو 479 ألف برميل يوميًا في الفترة من 1 إلى 20 سبتمبر.

ورغم تراجع شحنات الديزل، ارتفع إجمالي صادرات روسيا من المنتجات البترولية بنحو 7% الشهر الماضي، ليصل إلى 2.43 مليون برميل يوميًا.

ويرجع ذلك إلى زيادة تدفقات النفتا، وهو منتج خفيف يستخدم لصنع البنزين، وزيت الوقود الأكثر تلويثًا، والذي يستخدم غالبًا في الشحن والمواد الخام الثانوية للتكرير.

وارتفعت صادرات النفتا بنسبة 64% على أساس شهري، إلى نحو 560 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ مارس، فيما ارتفعت صادرات زيت الوقود، الذي يمثل ثلث التدفقات الإجمالية، بنسبة 19% إلى 763 ألف برميل يوميًا.


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