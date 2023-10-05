العربى الأفريقى يوقف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) > تخفيض الحدود القصوى للسحب خارج مصر للبطاقات الائتمانية
تلقى عملاء البنك العربى الأفريقى الدولى، رسائل نصية من البنك تفيد بإيقاف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر.
وبحسب خدمة العملاء الخاصة بالبنك العربى الأفريقى، فإنه تم إلغاء إمكانية الشراء من خارج البلاد من خلال البطاقة.
ونشر الموقع الرسمى للبنك العربى الأفريقى، الحدود الجديدة للسحب النقدى خارج البلاد، وكذلك بالنسبة للشراء“أون لاين”.
بالنسبة لبطاقة Visa gold، تراجع الحد الأقصى للسحب إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه، والحد الأقصى للمشتريات خارج البلاد إلى 25 ألف جنيه، بسعر فائدة نحو 2.9%.
كما تراجع الحد الأقصى لبطاقة Master card titanium، إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه بدلا من 33 ألف جنيه للسحب النقدى خارج البلاد، بينما الحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 50 ألف جنيه، بسعر فائدة 2.9%.
وتم تخفيض الحد الأقصى للسحب النقدى لبطاقة Visa premium، عند ما يعادل 10 آلاف جنيه، أما الحد الأقصى للمشتريات خارج البلاد ما يعادل 60 ألف جنيه، بسعر فائدة 2.85%.
وبالنسبة لبطاقتى Visa signature، وMastercard world elite، فالحد الأقصى للسحب خارج البلاد من كليهما ما يعادل 25 ألف جنيه، أما الحد الأقصى للمشتريات خارج البلاد ما يعادل 75 ألف جنيه، بسعر فائدة 2.85% و2.75% على التوالى
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