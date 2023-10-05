العربى الأفريقى يوقف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر - جريدة البورصة

تلقى عملاء البنك العربى الأفريقى الدولى، رسائل نصية من البنك تفيد بإيقاف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر.

وبحسب خدمة العملاء الخاصة بالبنك العربى الأفريقى، فإنه تم إلغاء إمكانية الشراء من خارج البلاد من خلال البطاقة.

ونشر الموقع الرسمى للبنك العربى الأفريقى، الحدود الجديدة للسحب النقدى خارج البلاد، وكذلك بالنسبة للشراء“أون لاين”.

بالنسبة لبطاقة Visa gold، تراجع الحد الأقصى للسحب إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه، والحد الأقصى للمشتريات خارج البلاد إلى 25 ألف جنيه، بسعر فائدة نحو 2.9%.

كما تراجع الحد الأقصى لبطاقة Master card titanium، إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه بدلا من 33 ألف جنيه للسحب النقدى خارج البلاد، بينما الحد الأقصى للمشتريات ما يعادل 50 ألف جنيه، بسعر فائدة 2.9%.

وتم تخفيض الحد الأقصى للسحب النقدى لبطاقة Visa premium، عند ما يعادل 10 آلاف جنيه، أما الحد الأقصى للمشتريات خارج البلاد ما يعادل 60 ألف جنيه، بسعر فائدة 2.85%.

وبالنسبة لبطاقتى Visa signature، وMastercard world elite، فالحد الأقصى للسحب خارج البلاد من كليهما ما يعادل 25 ألف جنيه، أما الحد الأقصى للمشتريات خارج البلاد ما يعادل 75 ألف جنيه، بسعر فائدة 2.85% و2.75% على التوالى