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بروتوكول تعاون بين رجال أعمال إسكندرية ومشروع قوى عاملة التابع لـUSAID

10/5/2023 2:01:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بروتوكول تعاون بين مركز التدريب المهنى والتوظيف VTEC التابع لها، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وقالت الجمعية، إن البروتوكول يهدف إلى دعم التعاون بين الطرفين لمساعدة مركز التدريب المهنى والتوظيف VTEC على تعزيز نموذج العمل به، وتطوير وتنفيذ التدريبات.

ويهدف البروتوكول لتطوير استراتيجيات التوظيف والتسويق، وتبنى أدوات المراقبة والتقييم الفعالة، والحصول على اعتمادات الجودة المطلوبة، والمساعدة على ضمان الاستدامة المالية للمركز.

وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أهمية تواجد الوكالة الأمريكية للتنمية ومثيلتها من الجهات المانحة لدعم الاحتياجات الجديدة فى مجال التدريب المهنى والتوظيف خاصة بعد جائحة كورونا، والتى نتج عنها تحديات كثيرة فى هذا المجال.

وقال محمد فوزى، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إن البروتوكول يهدف لرفع معدلات وكفاءة التوظيف من خلال تقديم خدمات تدريبية مطورة.

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