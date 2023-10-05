بروتوكول تعاون بين رجال أعمال إسكندرية ومشروع قوى عاملة التابع لـUSAID

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بروتوكول تعاون بين مركز التدريب المهنى والتوظيف VTEC التابع لها، ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وقالت الجمعية، إن البروتوكول يهدف إلى دعم التعاون بين الطرفين لمساعدة مركز التدريب المهنى والتوظيف VTEC على تعزيز نموذج العمل به، وتطوير وتنفيذ التدريبات.
ويهدف البروتوكول لتطوير استراتيجيات التوظيف والتسويق، وتبنى أدوات المراقبة والتقييم الفعالة، والحصول على اعتمادات الجودة المطلوبة، والمساعدة على ضمان الاستدامة المالية للمركز.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أهمية تواجد الوكالة الأمريكية للتنمية ومثيلتها من الجهات المانحة لدعم الاحتياجات الجديدة فى مجال التدريب المهنى والتوظيف خاصة بعد جائحة كورونا، والتى نتج عنها تحديات كثيرة فى هذا المجال.
وقال محمد فوزى، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إن البروتوكول يهدف لرفع معدلات وكفاءة التوظيف من خلال تقديم خدمات تدريبية مطورة.
MENAFN05102023000202011048ID1107193260
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.