%12.4 ارتفاعًا فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر العام المالى الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر بنسبة 12.4% ليسجل 10 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى، مقابل 8.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021-2022، وفقا لبيانات البنك المركزى.
وجاء الارتفاع رغم انخفاض صافى التدفق للداخل للقطاعات غير البترولية إلى 11 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار، فى حين انخفض صافى التدفق للخارج فى قطاع البترول إلى 982.5 مليون دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار.
وتراجعت وتيرة تدفق الاستثمارات البترولية للخارج نتيجة ارتفاع التدفقات للداخل إلى 5.6 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، فيما انخفضت التحويلات المتمثلة فى استرداد التكاليف للشركاء الأجانب إلى 6.6 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار.
أين تدفقت الاستثمارات فى القطاعات غير البترولية؟
ارتفعت الاستثمارات لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات بنحو 497.2 مليون دولار، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، وكانت الاستثمارات الموجهة لتأسيس شركات نحو 310.6 مليون دولار.
وبلغ صافى الأرباح المُرحلة 4.8 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار، فيما انخفضت صافى حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.2 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار.
وتراجع صافى الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ليسجل 552.3 مليون دولار مقابل 970.3 مليون دولار
MENAFN05102023000202011048ID1107193259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.