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%12.4 ارتفاعًا فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر العام المالى الماضى

10/5/2023 2:01:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر بنسبة 12.4% ليسجل 10 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى، مقابل 8.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021-2022، وفقا لبيانات البنك المركزى.

وجاء الارتفاع رغم انخفاض صافى التدفق للداخل للقطاعات غير البترولية إلى 11 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار، فى حين انخفض صافى التدفق للخارج فى قطاع البترول إلى 982.5 مليون دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار.

وتراجعت وتيرة تدفق الاستثمارات البترولية للخارج نتيجة ارتفاع التدفقات للداخل إلى 5.6 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، فيما انخفضت التحويلات المتمثلة فى استرداد التكاليف للشركاء الأجانب إلى 6.6 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار.

أين تدفقت الاستثمارات فى القطاعات غير البترولية؟

ارتفعت الاستثمارات لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات بنحو 497.2 مليون دولار، لتصل إلى 4.1 مليار دولار، وكانت الاستثمارات الموجهة لتأسيس شركات نحو 310.6 مليون دولار.

وبلغ صافى الأرباح المُرحلة 4.8 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار، فيما انخفضت صافى حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1.2 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار.

وتراجع صافى الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ليسجل 552.3 مليون دولار مقابل 970.3 مليون دولار

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