ماونتن فيو تطرح مشروع ALIVA باستثمارات 140 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، مشروع“ALIVA” فى مستقبل سيتى بمدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى استثمارات 140 مليار جنيه.
ويمتد مشروع“ALIVA” على مساحة 638 فدنًا، وهى أكبر قطعة أرض لمطور عقارى فى مستقبل سيتى القاهرة الجديدة، ويضم نحو 12 ألف وحدة فى جميع مراحله.
وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو: مشروع“ALIVA” فى قلب مستقبل سيتى يمثل أكبر مشروعاتنا على الإطلاق حتى الآن من حيث المساحة، حيث يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 638 فدانًا“حوالى 2.68 مليون متر مربع”.
وأضاف سليمان: يأتى إطلاق مشروع“ALIVA” فى إطار سعى شركة ماونتن فيو الدائم للبحث عن أراض جديدة فى مواقع استراتيجية ضمن خطتها للنمو والتوسع.
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