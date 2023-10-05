ماونتن فيو تطرح مشروع ALIVA باستثمارات 140 مليار جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى، مشروع“ALIVA” فى مستقبل سيتى بمدينة القاهرة الجديدة، بإجمالى استثمارات 140 مليار جنيه.

ويمتد مشروع“ALIVA” على مساحة 638 فدنًا، وهى أكبر قطعة أرض لمطور عقارى فى مستقبل سيتى القاهرة الجديدة، ويضم نحو 12 ألف وحدة فى جميع مراحله.

وقال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو: مشروع“ALIVA” فى قلب مستقبل سيتى يمثل أكبر مشروعاتنا على الإطلاق حتى الآن من حيث المساحة، حيث يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 638 فدانًا“حوالى 2.68 مليون متر مربع”.

وأضاف سليمان: يأتى إطلاق مشروع“ALIVA” فى إطار سعى شركة ماونتن فيو الدائم للبحث عن أراض جديدة فى مواقع استراتيجية ضمن خطتها للنمو والتوسع.