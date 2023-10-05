المطورون العرب تضخ 100 مليون جنيه بإنشاءات مشروع نيوم المستقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة أنفقت نحو 100 مليون جنيه على الأعمال الإنشائية لمشروع“نيوم المستقبل”.
وأشار إلى ارتفاع نسب تنفيذ المشروع لنحو 68% بالمرحلة الأولى والتى تضم 81 فيلا، لتصل نسبة الإنجاز إلى 18% من إجمالى المشروع.
وأضاف أن الشركة تعتزم إنفاق 40 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجارى، كما تعتزم زيادة حجم الإنفاق الى 460 مليون خلال العام المقبل على أن يتم تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال 2024.
وأوضح أن الشركة باعت 497 وحدة بالمشروع بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، ليصل إجمالى الوحدات المباعة بالمشروع 980 وحدة بإجمالى مبيعات 2.7 مليار جنيه.
وقال إن محفظة مشروعات الشركة تضم 15 مشروعًا داخل وخارج مصر منها 13 مشروعا فى مصر على مساحة 771.6 فدان، ويعد مشروع نيوم المستقبل هو المشروع الخامس للشركة بمنطقة شرق القاهرة، والأكبر من حيث المساحة بإجمالى 151 فدانًا بـ”مستقبل سيتى”.
ويضم مشروع“نيوم المستقبل” 4633 وحدة ما بين 382 فيلا بمساحات تتراوح بين 106 و384 متر مربع، و3092 شقة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 و148 متر مربع، بالإضافة إلى وحدات مزدوجة إدارى – تجارى – سكنى بعدد 1159 وحدة، كما يضم المشروع العديد من الخدمات الأساسية والترفيهية للسكان من مدارس دولية، ونادى اجتماعى، ومركز تجارى.
وقال المهندس جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة سعت لاستغلال التوجه العمرانى نحو منطقة شرق القاهرة عبر تنمية محفظة مشروعات الشركة بهذه المنطقة، خاصة وأنها تمتلك 5 مشروعات بمواقع متميزة بالقاهرة الجديدة ومستقبل سيتى، ونجحت فى ضخ استثمارات ضخمة بمشروعاتها.
كتب: فاروق الهلباوى وأمل سعداوى
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