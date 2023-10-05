المطورون العرب تضخ 100 مليون جنيه بإنشاءات مشروع نيوم المستقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة أنفقت نحو 100 مليون جنيه على الأعمال الإنشائية لمشروع“نيوم المستقبل”.

وأشار إلى ارتفاع نسب تنفيذ المشروع لنحو 68% بالمرحلة الأولى والتى تضم 81 فيلا، لتصل نسبة الإنجاز إلى 18% من إجمالى المشروع.

وأضاف أن الشركة تعتزم إنفاق 40 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجارى، كما تعتزم زيادة حجم الإنفاق الى 460 مليون خلال العام المقبل على أن يتم تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال 2024.

وأوضح أن الشركة باعت 497 وحدة بالمشروع بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، ليصل إجمالى الوحدات المباعة بالمشروع 980 وحدة بإجمالى مبيعات 2.7 مليار جنيه.

وقال إن محفظة مشروعات الشركة تضم 15 مشروعًا داخل وخارج مصر منها 13 مشروعا فى مصر على مساحة 771.6 فدان، ويعد مشروع نيوم المستقبل هو المشروع الخامس للشركة بمنطقة شرق القاهرة، والأكبر من حيث المساحة بإجمالى 151 فدانًا بـ”مستقبل سيتى”.

ويضم مشروع“نيوم المستقبل” 4633 وحدة ما بين 382 فيلا بمساحات تتراوح بين 106 و384 متر مربع، و3092 شقة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 و148 متر مربع، بالإضافة إلى وحدات مزدوجة إدارى – تجارى – سكنى بعدد 1159 وحدة، كما يضم المشروع العديد من الخدمات الأساسية والترفيهية للسكان من مدارس دولية، ونادى اجتماعى، ومركز تجارى.

وقال المهندس جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، إن الشركة سعت لاستغلال التوجه العمرانى نحو منطقة شرق القاهرة عبر تنمية محفظة مشروعات الشركة بهذه المنطقة، خاصة وأنها تمتلك 5 مشروعات بمواقع متميزة بالقاهرة الجديدة ومستقبل سيتى، ونجحت فى ضخ استثمارات ضخمة بمشروعاتها.





كتب: فاروق الهلباوى وأمل سعداوى