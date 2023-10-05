خالد عباس: العاصمة الإدارية توفر فرصاً غير محدودة للاستثمارات فى كافة المجالات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية توفر فرصاً غير محدودة للاستثمارات فى كافة المجالات.
وشارك المهندس خالد عباس فى منتدى الأعمال المصرى الألمانى الذى نظمته الجامعة الألمانية الدولية بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح عباس، أن العاصمة الإدارية هى مدينة من مدن الجيل الرابع ذاتية التمويل ومكان يغير نمط الحياة إلى نمط يضمن جودة حياة للمواطنين يدمج جميع مكونات البيئة الخضراء والتقنيات الحديثة لتحقيق مدينة ذكية وخضراء ومستدامة وهو الأمر الذى يخلق العديد من الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات.
وأشار إلى تمتع العاصمة الإدارية بموقع استراتيجى ومتميز فى شرق القاهرة يرتبط بسهولة ويسر مع المجمع اللوجستى بجانب قناة السويس وموانئ البحر الأحمر.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية:“نهدف إلى أن نصبح مركزاً للأعمال والتجارة فى الشرق الأوسط فى المستقبل القريب، فلدينا كافة أنواع الأنشطة التى تتنوع ما بين السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية والتعليمية والطبية والصناعية الأمر الذى يتيح تعدد الفرص الاستثمارية لكافة الشركات محلياً وإقليمياً ودولياً مهما اختلف نشاطها بالإضافة إلى أننا منفتحون على أى شكل من أشكال الاستثمار فى مجالات التكنولوجيا الذكية والاتصالات وإدارة المرافق”.
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