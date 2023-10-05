خالد عباس: العاصمة الإدارية توفر فرصاً غير محدودة للاستثمارات فى كافة المجالات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية توفر فرصاً غير محدودة للاستثمارات فى كافة المجالات.

وشارك المهندس خالد عباس فى منتدى الأعمال المصرى الألمانى الذى نظمته الجامعة الألمانية الدولية بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عباس، أن العاصمة الإدارية هى مدينة من مدن الجيل الرابع ذاتية التمويل ومكان يغير نمط الحياة إلى نمط يضمن جودة حياة للمواطنين يدمج جميع مكونات البيئة الخضراء والتقنيات الحديثة لتحقيق مدينة ذكية وخضراء ومستدامة وهو الأمر الذى يخلق العديد من الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات.

وأشار إلى تمتع العاصمة الإدارية بموقع استراتيجى ومتميز فى شرق القاهرة يرتبط بسهولة ويسر مع المجمع اللوجستى بجانب قناة السويس وموانئ البحر الأحمر.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية:“نهدف إلى أن نصبح مركزاً للأعمال والتجارة فى الشرق الأوسط فى المستقبل القريب، فلدينا كافة أنواع الأنشطة التى تتنوع ما بين السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية والتعليمية والطبية والصناعية الأمر الذى يتيح تعدد الفرص الاستثمارية لكافة الشركات محلياً وإقليمياً ودولياً مهما اختلف نشاطها بالإضافة إلى أننا منفتحون على أى شكل من أشكال الاستثمار فى مجالات التكنولوجيا الذكية والاتصالات وإدارة المرافق”.