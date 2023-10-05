Thursday, 05 October 2023 10:48 GMT

1.7 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

10/5/2023 2:01:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الأربعاء أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعات بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 565.5 مليون درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 575.22 مليون درهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 70.33 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 66.88 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 521.78 مليون درهم منها 22 رهنا للأراضي بقيمة 316.09 مليون درهم و84 رهنا للفلل والشقق بقيمة 205.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الروية الأولى بقيمة 283.8 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 66.38 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 69.11 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 21.02 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 11 مليون درهم.


أ ش أ

MENAFN05102023000202011048ID1107193253

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث