1.7 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم الأربعاء أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعات بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 565.5 مليون درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 575.22 مليون درهم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 70.33 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 66.88 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 15.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 521.78 مليون درهم منها 22 رهنا للأراضي بقيمة 316.09 مليون درهم و84 رهنا للفلل والشقق بقيمة 205.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الروية الأولى بقيمة 283.8 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 66.38 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 69.11 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 21.02 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 11 مليون درهم.
أ ش أ
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