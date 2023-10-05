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انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أمريكا

10/5/2023 2:01:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 414.1 مليون مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع قدره 400 ألف.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 132 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.

وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض 463 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 2.2 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 6.5مليون برميل إلى 227 مليونا، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 200 ألف.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 118.8 مليون، مقابل توقعات بانخفاضها 300 ألف.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض 1.96 مليون برميل يوميا.


رويترز

MENAFN05102023000202011048ID1107193252

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