النفط يهوي أكثر من 3 دولارات للبرميل بفعل مخاوف الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، إذ بددت مخاوف متعلقة بتحديات الاقتصاد الكلي أثر تعهد السعودية وروسيا مواصلة خفض إنتاج النفط الخام حتى نهاية 2023.
وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولار، أو 3.63 بالمئة، إلى 87.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29، أو 3.69 بالمئة، إلى 89.18 دولار للبرميل.
وجرى خلال الجلسة تداول خام برنت عند أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر ، إذ بلغ أدنى مستوى خلال يوم 87.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش. وكان أدنى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط خلال يوم الأربعاء، والبالغ 85.86 دولار للبرميل، هو أدنى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر .
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر ، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.
وأفاد استطلاع أجرته رويترز بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف.
وتظل أسعار النفط خاضعة لضغوط من مخاوف الطلب تؤججها تحديات الاقتصاد الكلي.
وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها عبر الإنترنت يوم الأربعاء على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط سعد البراك قوله يوم الأربعاء إن أسواق النفط تسير في“الاتجاه الصحيح” من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن تخفيضات الإنتاج الطوعية المشتركة من روسيا والسعودية أسهمت في إحداث توازن بأسواق النفط.
رويترز
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