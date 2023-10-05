النفط يهوي أكثر من 3 دولارات للبرميل بفعل مخاوف الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، إذ بددت مخاوف متعلقة بتحديات الاقتصاد الكلي أثر تعهد السعودية وروسيا مواصلة خفض إنتاج النفط الخام حتى نهاية 2023.

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 3.30 دولار، أو 3.63 بالمئة، إلى 87.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.29، أو 3.69 بالمئة، إلى 89.18 دولار للبرميل.

وجرى خلال الجلسة تداول خام برنت عند أدنى مستوياته منذ الأول من سبتمبر ، إذ بلغ أدنى مستوى خلال يوم 87.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1456 بتوقيت جرينتش. وكان أدنى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط خلال يوم الأربعاء، والبالغ 85.86 دولار للبرميل، هو أدنى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر ، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.

وأفاد استطلاع أجرته رويترز بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف.

وتظل أسعار النفط خاضعة لضغوط من مخاوف الطلب تؤججها تحديات الاقتصاد الكلي.

وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها عبر الإنترنت يوم الأربعاء على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط سعد البراك قوله يوم الأربعاء إن أسواق النفط تسير في“الاتجاه الصحيح” من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن تخفيضات الإنتاج الطوعية المشتركة من روسيا والسعودية أسهمت في إحداث توازن بأسواق النفط.





رويترز