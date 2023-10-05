معظم بورصات الخليج تغلق على انخفاض بفعل تراجع النفط والأسهم العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق معظم بورصات الخليج على انخفاض يوم الأربعاء مقتفية أثر أسعار النفط والأسهم العالمية التي تراجعت بفعل مراهنة المستثمرين على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما ينذر بتردي أوضاع الاقتصاد العالمي.

وتراجعت أسواق الأسهم لأسباب على رأسها تنامي الإحساس بأن أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى ستظل مرتفعة لوقت أطول بهدف مكافحة التضخم واستمرار قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسات المركزي الأمريكي لأن عملات معظمها مرتبطة بالدولار.

وهبط مؤشر دبي 0.2 بالمئة إلى 4192 نقطة متأثرا بتراجع سهم شركة إعمار العقارية 3.3 بالمئة ونزول سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 2.1 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس إن بورصة دبي تراجعت مسجلة بعض التصحيحات السعرية بعد بلوغ ذرى جديدة هذا العام.

وأضاف“ربما تظل السوق معرضة إلى الخسائر إلى حد ما، إذ يدرس المتعاملون مخاوف إزاء اتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة”.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة إلى 9824 نقطة.

ونزل المؤشر السعودي واحدا بالمئة إلى 10840 نقطة مع تراجع معظم الأسهم المدرجة على المؤشر، بما في ذلك هبوط عملاق النفط أرامكو السعودية 0.7 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للاقتصاد في الخليج، بسبب تبديد مخاوف الطلب بسبب تحديات الاقتصاد الكلي أثر تعهد السعودية وروسيا بمواصلة خفض إنتاج النفط الخام حتى نهاية 2023.

وقال مصدران خلال فعاليات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ عبر الإنترنت يوم الأربعاء إن اللجنة أبقت على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير.

وذكر تقي الدين أن سوق الأسهم السعودية ربما تعمق خسائرها إن واصلت أسعار النفط التراجع.

وهبط المؤشر القطري 0.8 بالمئة إلى 10187 نقطة مع إغلاق جميع الأسهم المدرجة بالمؤشر تقريبا على انخفاض.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة إلى 19873 نقطة منهيا خسائر لأربع جلسات.





رويترز