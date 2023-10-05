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مصر لتأمينات الحياة تحصل على تصنيف AAA من مؤسسة AM Best

10/5/2023 2:01:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة AM Best العالمية للتصنيف الائتمانى حصول شركة مصر لتأمينات الحياة على أعلى درجات تصنيف الجدارة الائتمانية AAA داخل مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها شركة AM Best بتقييم الجدارة الائتمانية المحلية“NSR” لشركات التأمين العاملة داخل مصر.

وسبق لشركة مصر لتأمينات الحياة الحصول – ولثمانية أعوام على التوالى – على تقييم الجدارة الائتمانية الدولى BBB مع تقييم B++ للقوة المالية للشركة.

وأكدت AM Best أن هذه التصنيفات تعكس قوة المركز المالى لشركة مصر لتأمينات الحياة، فضلًا عن أدائها التشغيلى القوى، ومحفظة أعمالها المتوازنة وإدارتها المناسبة للمخاطر المؤسسية وقوة وريادة الشركة داخل مصر والمنطقة العربية.

ووفقا للمؤسسة؛ تحظى شركة مصر لتأمينات الحياة بسجل حافل من الأداء التشغيلى القوى استمر خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغ المتوسط المرجح للعائد على حقوق الملكية عن تلك الفترة نسبة 17.2% فيما تصل الحصة السوقية للشركة بنشاط تأمينات الحياة فى السوق المصرى نحو 30% من إجمالى أقساط السوق و40% من صافى الأقساط.

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