مصر لتأمينات الحياة تحصل على تصنيف AAA من مؤسسة AM Best

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة AM Best العالمية للتصنيف الائتمانى حصول شركة مصر لتأمينات الحياة على أعلى درجات تصنيف الجدارة الائتمانية AAA داخل مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتعد هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها شركة AM Best بتقييم الجدارة الائتمانية المحلية“NSR” لشركات التأمين العاملة داخل مصر.
وسبق لشركة مصر لتأمينات الحياة الحصول – ولثمانية أعوام على التوالى – على تقييم الجدارة الائتمانية الدولى BBB مع تقييم B++ للقوة المالية للشركة.
وأكدت AM Best أن هذه التصنيفات تعكس قوة المركز المالى لشركة مصر لتأمينات الحياة، فضلًا عن أدائها التشغيلى القوى، ومحفظة أعمالها المتوازنة وإدارتها المناسبة للمخاطر المؤسسية وقوة وريادة الشركة داخل مصر والمنطقة العربية.
ووفقا للمؤسسة؛ تحظى شركة مصر لتأمينات الحياة بسجل حافل من الأداء التشغيلى القوى استمر خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغ المتوسط المرجح للعائد على حقوق الملكية عن تلك الفترة نسبة 17.2% فيما تصل الحصة السوقية للشركة بنشاط تأمينات الحياة فى السوق المصرى نحو 30% من إجمالى أقساط السوق و40% من صافى الأقساط.
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