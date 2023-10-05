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بايدن يسقط ديونًا بقيمة 9 مليارات دولار عن 125 ألف شخص

10/5/2023 2:01:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الأربعاء، إسقاط ديون الطلاب المستحقة على ما يقرب من 125 ألف مقترض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات دولار.

وتشمل حزمة الإعفاء ثلاث مجموعات من المقترضين الذين كانوا مؤهلين للإعفاء من ديونهم لسنوات، لكنهم كافحوا للحصول على هذه الميزة.

وتضم هذه المجموعات، الموظفين الذين عملوا لدى الحكومة أو بعض المنظمات غير الربحية لأكثر من 10 سنوات والتزموا بسداد ديونهم خلال تلك الفترة، والمقترضين الذين سددوا قروضهم لأكثر من 20 عامًا، والمقترضين الذين يعانون من إعاقة شديدة.

ويأتي هذا الإعلان مع استئناف المدفوعات هذا الشهر لـ28 مليونا من مقترضي ديون الطلاب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت المطبقة منذ الوباء.


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