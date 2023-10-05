بايدن يسقط ديونًا بقيمة 9 مليارات دولار عن 125 ألف شخص

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي“جو بايدن” الأربعاء، إسقاط ديون الطلاب المستحقة على ما يقرب من 125 ألف مقترض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 مليارات دولار.
وتشمل حزمة الإعفاء ثلاث مجموعات من المقترضين الذين كانوا مؤهلين للإعفاء من ديونهم لسنوات، لكنهم كافحوا للحصول على هذه الميزة.
وتضم هذه المجموعات، الموظفين الذين عملوا لدى الحكومة أو بعض المنظمات غير الربحية لأكثر من 10 سنوات والتزموا بسداد ديونهم خلال تلك الفترة، والمقترضين الذين سددوا قروضهم لأكثر من 20 عامًا، والمقترضين الذين يعانون من إعاقة شديدة.
ويأتي هذا الإعلان مع استئناف المدفوعات هذا الشهر لـ28 مليونا من مقترضي ديون الطلاب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت المطبقة منذ الوباء.
أرقام
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