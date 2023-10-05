تباين مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، متأثرة بارتفاع متواصل في عوائد السندات الأوروبية مع استيعاب المستثمرين لاحتمالات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، ومع تقييم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو.

وبحسب بيانات“إس آند بي جلوبال”، انكمش اقتصاد منطقة اليورو في نهاية الربع الثالث مع انخفاض الطلب على السلع والخدمات بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2020، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 47.2 نقطة خلال سبتمبر، وهو ما جاء أعلى من القراءة الأولية بمقدار 0.1 نقطة.

وأوضحت بيانات“يوروستات”، تراجع حجم مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.2% خلال أغسطس، مقارنة بانخفاضها 0.1% فقط في يوليو، وتوقعات تراجعها 0.6%، بينما زادت أسعار المنتجين بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال الشهر، لكنها تظل منخفضة بنسبة 11.5% على أساس سنوي.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.15% إلى 440 نقطة، مع خسائر قطاع الطاقة بعد هبوط أسعار النفط.

وأغلق مؤشر“داكس” الألماني مرتفعًا بنسبة 0.1% عند 15099 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى له خلال ستة أشهر عند 14948 نقطة، إثر تجاوز عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 3% للمرة الأولى منذ عام 2011.

وفي حين هبط“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.75% إلى 7412 نقطة، استقر مؤشر“كاك” الفرنسي عند 6996 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات 6948 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ جلسة 20 مارس الماضي.





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