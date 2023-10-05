تباين مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الأربعاء، متأثرة بارتفاع متواصل في عوائد السندات الأوروبية مع استيعاب المستثمرين لاحتمالات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، ومع تقييم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو.
وبحسب بيانات“إس آند بي جلوبال”، انكمش اقتصاد منطقة اليورو في نهاية الربع الثالث مع انخفاض الطلب على السلع والخدمات بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2020، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 47.2 نقطة خلال سبتمبر، وهو ما جاء أعلى من القراءة الأولية بمقدار 0.1 نقطة.
وأوضحت بيانات“يوروستات”، تراجع حجم مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.2% خلال أغسطس، مقارنة بانخفاضها 0.1% فقط في يوليو، وتوقعات تراجعها 0.6%، بينما زادت أسعار المنتجين بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال الشهر، لكنها تظل منخفضة بنسبة 11.5% على أساس سنوي.
وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.15% إلى 440 نقطة، مع خسائر قطاع الطاقة بعد هبوط أسعار النفط.
وأغلق مؤشر“داكس” الألماني مرتفعًا بنسبة 0.1% عند 15099 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى له خلال ستة أشهر عند 14948 نقطة، إثر تجاوز عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 3% للمرة الأولى منذ عام 2011.
وفي حين هبط“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.75% إلى 7412 نقطة، استقر مؤشر“كاك” الفرنسي عند 6996 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات 6948 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ جلسة 20 مارس الماضي.
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