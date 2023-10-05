جنرال موتورز تقترض 6 مليارات دولار مع استمرار إضراب العمال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دخلت شركة“جنرال موتورز” في اتفاقية ائتمانية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار، حيث تواجه صانعة السيارات تداعيات الإضراب المستمر للعمال.
وقالت الشركة في بيان الأربعاء، إن اتفاقية الائتمان المتجدد لمدة 364 يومًا تتضمن قيودًا معينة على عمليات الاندماج المحتملة أو بيع الأصول وتحمل الديون.
وبموجب الاتفاقية، يجب على“جنرال موتورز” الحفاظ على سيولة في أعمالها العالمية لا تقل عن 4 مليارات دولار، وسيولة في أعمالها بالولايات المتحدة تزيد على ملياري دولار.
وتعاني“جنرال موتورز” و”فورد موتور” و”ستيلانتس” من الإضراب المستمر منذ أسابيع، حيث بدأ الاتحاد العمالي إضرابا آخذا في التصاعد بشكل تدريجي بعد فشل التوصل إلى شروط بشأن عقود جديدة.
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