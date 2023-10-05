جنرال موتورز تقترض 6 مليارات دولار مع استمرار إضراب العمال

MENAFN - Al-Borsa News) دخلت شركة“جنرال موتورز” في اتفاقية ائتمانية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار، حيث تواجه صانعة السيارات تداعيات الإضراب المستمر للعمال.

وقالت الشركة في بيان الأربعاء، إن اتفاقية الائتمان المتجدد لمدة 364 يومًا تتضمن قيودًا معينة على عمليات الاندماج المحتملة أو بيع الأصول وتحمل الديون.

وبموجب الاتفاقية، يجب على“جنرال موتورز” الحفاظ على سيولة في أعمالها العالمية لا تقل عن 4 مليارات دولار، وسيولة في أعمالها بالولايات المتحدة تزيد على ملياري دولار.

وتعاني“جنرال موتورز” و”فورد موتور” و”ستيلانتس” من الإضراب المستمر منذ أسابيع، حيث بدأ الاتحاد العمالي إضرابا آخذا في التصاعد بشكل تدريجي بعد فشل التوصل إلى شروط بشأن عقود جديدة.





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