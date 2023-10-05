برادا تصنع أزياء خاصة لرواد الفضاء في رحلتهم إلى القمر عام 2025

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مجموعة برادا الإيطالية للمنتجات الفاخرة وشركة أكسيوم سبيس الناشئة ومقرها تكساس يوم الأربعاء إنهما ستتعاونان في تصميم بدلات فضائية لمهمة أرتيميس 3 على القمر التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والمقررة في عام 2025.

وذكرت الشركتان في بيان مشترك إن مهندسي برادا سيعملون مع فريق الأنظمة في أكسيوم سبيس طوال عملية التصميم، وسيطورون حلولا للمواد وخواص التصميم لحماية رواد الفضاء من التحديات في الفضاء والبيئة القمرية.

وتعاقدت شركة أكسيوم مع ناسا على تطوير بدلات فضائية لاستخدامها على القمر وبرامج فضائية أخرى.





رويترز