برادا تصنع أزياء خاصة لرواد الفضاء في رحلتهم إلى القمر عام 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مجموعة برادا الإيطالية للمنتجات الفاخرة وشركة أكسيوم سبيس الناشئة ومقرها تكساس يوم الأربعاء إنهما ستتعاونان في تصميم بدلات فضائية لمهمة أرتيميس 3 على القمر التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والمقررة في عام 2025.
وذكرت الشركتان في بيان مشترك إن مهندسي برادا سيعملون مع فريق الأنظمة في أكسيوم سبيس طوال عملية التصميم، وسيطورون حلولا للمواد وخواص التصميم لحماية رواد الفضاء من التحديات في الفضاء والبيئة القمرية.
وتعاقدت شركة أكسيوم مع ناسا على تطوير بدلات فضائية لاستخدامها على القمر وبرامج فضائية أخرى.
رويترز
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