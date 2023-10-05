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ميقاتي يستعرض مع المنسقة الأممية المباحثات مع صندوق النقد

10/5/2023 2:01:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الشغور الرئاسي في البلاد والمباحثات مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال ميقاتي مع المسئولة الأمية اليوم الأربعاء في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وأكدت المنسقة الأممية أن اللقاء تناول الزيارة التي قام بها ميقاتي إلى نيويورك ولقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أن العلاقات بين لبنان والأمم المتحدة إيجابية وتم بحث سبل تطويرها، مشيرة إلى أن اللقاء تطرق أيضا موضوع رئاسة الجمهورية وسير عمل الحكومة.


أ ش أ

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