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لماذا انخفض عجز الحساب الجارى لمصر 71.5% خلال العام المالى الماضى؟

10/5/2023 2:01:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع عجز الحساب الجارى لمصر 71.5% خلال العام المالى الماضى، بدعم من انخفاض عجز الميزان التجارى غير البترولى 34% ليسجل 31.6 مليار دولار.

وتراجع عجز الميزان التجارى غير البترولى بدعم من تراجع الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 22.2%، بحسب بيانات البنك المركزى.

ووصلت فاتورة الواردات غير السلعية إلى 57.4 مليار دولار مقابل 73.8 مليار دولار، وتركز الانخفاض فى واردات سيارات الركوب وقطع غيارها وأجزاء السيارات والجرارات، وبوليمرات بروبيلين، وكذا الهواتف المحمولة.

وفى الوقت نفسه انخفضت الصادرات غير البترولية بشكل محدود بنحو 121.7 مليون دولار لتسجل 25.8 مليار دولار مقابل 25.9 مليار دولار، وتركز الانخفاض فى المركبات غير العضوية أو العضوية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى، والشحوم والزيوت والدهون النباتية أو الحيوانية، والملابس الجاهزة.

واستفاد الحساب الجارى من ارتفاع الإيرادات السياحية 26.8% لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل نحو 10.7 مليار دولار، بدعم من ارتفاع عدد الليالى السياحية 27.6% لتسجل نحو 146.1 مليون ليلة.

كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 35.6% ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.

وارتفعت متحصلات النقل 43.8% لتصل إلى نحو 14 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8.8 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6%.

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