لماذا انخفض عجز الحساب الجارى لمصر 71.5% خلال العام المالى الماضى؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع عجز الحساب الجارى لمصر 71.5% خلال العام المالى الماضى، بدعم من انخفاض عجز الميزان التجارى غير البترولى 34% ليسجل 31.6 مليار دولار.
وتراجع عجز الميزان التجارى غير البترولى بدعم من تراجع الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 22.2%، بحسب بيانات البنك المركزى.
ووصلت فاتورة الواردات غير السلعية إلى 57.4 مليار دولار مقابل 73.8 مليار دولار، وتركز الانخفاض فى واردات سيارات الركوب وقطع غيارها وأجزاء السيارات والجرارات، وبوليمرات بروبيلين، وكذا الهواتف المحمولة.
وفى الوقت نفسه انخفضت الصادرات غير البترولية بشكل محدود بنحو 121.7 مليون دولار لتسجل 25.8 مليار دولار مقابل 25.9 مليار دولار، وتركز الانخفاض فى المركبات غير العضوية أو العضوية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى، والشحوم والزيوت والدهون النباتية أو الحيوانية، والملابس الجاهزة.
واستفاد الحساب الجارى من ارتفاع الإيرادات السياحية 26.8% لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل نحو 10.7 مليار دولار، بدعم من ارتفاع عدد الليالى السياحية 27.6% لتسجل نحو 146.1 مليون ليلة.
كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 35.6% ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.
وارتفعت متحصلات النقل 43.8% لتصل إلى نحو 14 مليار دولار مقابل نحو 9.7 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8.8 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6%.
MENAFN05102023000202011048ID1107193239
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.