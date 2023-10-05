تراجع الصادرات يقلص فائض الميزان البترولى لمصر العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض فائض الميزان التجارى البترولى المصرى ليقتصر على 410 ملايين دولار خلال العام المالى الماضى مقابل 4.4 مليار دولار فى العام المالى السابق عليه، نتيجة تراجع الصادرات البترولية، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزى.

وتراجعت الصادرات البترولية بنحو 4.2 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.7 مليار دولار، والبترول الخام بنحو 1.5 مليار دولار والغاز الطبيعى بنحو 988.1 مليون دولار.

وفى الوقت نفسه، تراجعت الواردات البترولية بنحو 138.1 مليون دولار، وذلك محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بنحو 1.2 مليار دولار، فى حين ارتفعت واردات الغاز بنحو 716.3 مليون دولار والمنتجات البترولية بنحو 392.8 مليون دولار.