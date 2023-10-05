30.8 % تراجعاً فى تحويلات المصريين بالخارج العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30.8% خلال العام المالى الماضى لتسجل نحو 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار فى العام المالى السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزى.

وشهدت تلك الفترة نشاطا للسوق الموازية مع نقص العملة الذى تعانى منه مصر، بسبب خروج رؤوس الأموال الأجنبية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم المُصاحب لزيادة أسعار الطاقة بعد العقوبات على روسيا، ما دفع البنوك المركزية الكبرى لتشديد السياسة النقدية.

ورصد البنك المركزى، فى بيان له نهاية ديسمبر، مخالفات فى عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم القيام بهذه التحويلات.

وحذرت بنوك الاستثمار العالمية بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلى من أن استمرار وجود سوق موازية للدولار سيعمق أزمة العملة فى مصر، ويستمر فى تحويل التدفقات بعيدًا عن القطاع الرسمى.