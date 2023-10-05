وزير خارجية اليونان: مستعدون لتوفير طريق بديل لنقل القمح الأوكراني

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسي إن اليونان مستعدة لتوفير طريق بديل للقمح الأوكراني وغيره من الحبوب، عبر مينائيها الشماليين في سالونيك وألكسندروبولي.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية أن الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البلاد على البحر الأسود انهارت، ويتم تكريس مجهودات كثيرة خلف الكواليس لإيجاد بدائل للصفقة وذلك لأن أوكرانيا تشكل أهمية حيوية بالنسبة للإمدادات العالمية من الحبوب.

وانخرطت اليونان في محادثات في بروكسل وكذلك في المملكة المتحدة، التي تلعب دورًا مهمًا في صنع القرار بشأن أوكرانيا وتدعو الخطة اليونانية التي تمت صياغتها إلى نقل المنتجات بالقطار عبر رومانيا وبلغاريا إلى سالونيك وألكسندروبولي.

وستلعب السفن التجارية المملوكة لليونان دورًا مهمًا للغاية في نقل الحبوب، كما فعلت عندما كان التصدير عبر البحر الأسود ممكنًا.

لكن في حين أن الميناءين اليونانيين يمكنهما استضافة السفن اللازمة لنقل الحبوب، إلا أن هناك قيود على قدرة شبكة السكك الحديدية في شمال اليونان. وقد يكون تنفيذ الخطة أيضًا بمثابة حافز لتسريع عمليات تحديث السكك الحديدية المطلوبة، مثل الخط من ألكسندروبولي إلى أورمينيو، وهي المحطة الأخيرة قبل بلغاريا، والقريبة جدًا من الحدود التركية أيضًا.

وأخبر جيرابيتريتيس زملاءه في الاتحاد الأوروبي أن اليونان مستعدة للمساهمة في إيجاد حل وركز على“العواقب الوخيمة” لانهيار الاتفاقية مع روسيا، خاصة بالنسبة لدول الجنوب العالمي.





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