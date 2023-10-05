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الإسماعيلية: تشكيل مجلس أعلى للزراعة لدراسة مشكلات القطاع والفلاحين

10/5/2023 2:01:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قرر محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة تشكيل مجلس أعلى للزراعة بالمحافظة لدراسة كافة مشاكل الزراعة والفلاحين بالمحافظة والتوافق حول حلول لتلك المشاكل والعرض على الوزير المحافظ.

وذكرت المحافظة – وفقا لبيان اليوم الأربعاء – أن المجلس تم تشكيله برئاسة المحافظ وعضوية نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الري وممثلي هيئة تحسين الأراضي والتعاون الزراعي والبنك الزراعي المصري ونقيب الفلاحين بالمحافظة .

ويختص المجلس بالتصريح لنقابة الفلاحين وممثلي الجهات الإدارية المختصة بعمل اجتماعات دورية أسبوعية داخل مقارّ مجالس المدن مع الفلاحين، للوقوف على مشاكل العملية الزراعية ومشاكل الفلاحين على الطبيعة ثم العرض على المجلس واعتماد القرارات من الوزير المحافظ.


أ ش أ


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