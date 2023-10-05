انطلاق مهرجان الجبن المصرى بمشاركة 65 عارضًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الجبن ومنتجات الألبان فى مصر فى دورته الثانية والتى تستمر لمدة 5 أيام خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر فى حديقة الحرية بمنطقة الزمالك.
وقال الدكتور طارق الجوهرى المنسق الإعلامى للمهرجان، إنّ المهرجان يقام هذا العام تحت شعار ((جبنة مصرية بجودة عالمية)) برعاية وزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والمركز القومى للبحوث، ومركز البحوث الزراعية، وبتخفيضات تصل إلى 20%.
وأضاف أنه من المقرر أن يكون المعرض مكانًا لعرض جميع منتجات الألبان، فضلًا عن فعاليات التذوق والعروض الترفيهية والمحاضرات العلمية للجمهور بشأن صناعة الجبن والألبان من العارضين والقائمين على تنظيم المهرجان.
وأشار الجوهرى، إلى أنّ مهرجان الجبن يأتى بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية التى تستهدف محاضرات وندوات علمية يقدمها هيئة سلامة الغذاء والمركز التصديرى للصناعات الغذائية وبعض من أساتذة كليات الزراعة المختلفة الذين يدرسون تطور صناعة الجبن والتحديات التى تواجههم لزيادة نسبة الصادرات.
وقال إنّ مصر تتميز بإنتاج 4 أنواع من الجبن، وهى الجبن الرومى بأنواعه وهو من أصناف الجبن المطلوبة عالميًا، وأيضًا الجبن القريش والدمياطى والقديم ((المش)).
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