انطلاق مهرجان الجبن المصرى بمشاركة 65 عارضًا

MENAFN - Al-Borsa News) انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الجبن ومنتجات الألبان فى مصر فى دورته الثانية والتى تستمر لمدة 5 أيام خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر فى حديقة الحرية بمنطقة الزمالك.

وقال الدكتور طارق الجوهرى المنسق الإعلامى للمهرجان، إنّ المهرجان يقام هذا العام تحت شعار ((جبنة مصرية بجودة عالمية)) برعاية وزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والمركز القومى للبحوث، ومركز البحوث الزراعية، وبتخفيضات تصل إلى 20%.

وأضاف أنه من المقرر أن يكون المعرض مكانًا لعرض جميع منتجات الألبان، فضلًا عن فعاليات التذوق والعروض الترفيهية والمحاضرات العلمية للجمهور بشأن صناعة الجبن والألبان من العارضين والقائمين على تنظيم المهرجان.

وأشار الجوهرى، إلى أنّ مهرجان الجبن يأتى بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية التى تستهدف محاضرات وندوات علمية يقدمها هيئة سلامة الغذاء والمركز التصديرى للصناعات الغذائية وبعض من أساتذة كليات الزراعة المختلفة الذين يدرسون تطور صناعة الجبن والتحديات التى تواجههم لزيادة نسبة الصادرات.

وقال إنّ مصر تتميز بإنتاج 4 أنواع من الجبن، وهى الجبن الرومى بأنواعه وهو من أصناف الجبن المطلوبة عالميًا، وأيضًا الجبن القريش والدمياطى والقديم ((المش)).