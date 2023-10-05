احتياطى النقد الأجنبى لمصر يرتفع 42 مليون دولار خلال سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر نحو 42 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضى.

وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى، أن احتياطى النقد الأجنبى بلغ 34.97 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس 2023.

وكان صافى الاحتياطيات الأجنبية لمصر قد ارتفع بنحو 49 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضى.

ومنذ سبتمبر 2022 بدأ احتياطى النقد الأجنبى لمصر فى الزيادة التدريجية لترتفع الاحتياطيات الرسمية بنحو 1.811 مليار دولار.