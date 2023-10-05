احتياطى النقد الأجنبى لمصر يرتفع 42 مليون دولار خلال سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر نحو 42 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضى.
وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى، أن احتياطى النقد الأجنبى بلغ 34.97 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس 2023.
وكان صافى الاحتياطيات الأجنبية لمصر قد ارتفع بنحو 49 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضى.
ومنذ سبتمبر 2022 بدأ احتياطى النقد الأجنبى لمصر فى الزيادة التدريجية لترتفع الاحتياطيات الرسمية بنحو 1.811 مليار دولار.
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