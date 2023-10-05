1.2 مليار جنيه لتجديد خطوط الاتصالات الأرضية بالدقهلية

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إنه سيتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط الاتصالات الأرضية إلى ألياف ضوئية بالمحافظة على عدة مراحل، بحيث تشمل المرحلة الأولي مدينة المنصورة بتكلفة أولية 1 مليار و 200 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام من بدء التنفيذ، وسيتم تقسيم كافة المدن والمراكز إلى مراحل متتالية، مشيراً إلى أنه مقرر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 6 سنوات. وأكد محافظ الدقهلية، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع المهندس هشام القصاص رئيس قطاع شرق الدلتا للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد اسماعيل مدير عام منطقة الدقهلية للاتصالات، وعدد من المسئولين لمناقشة خطة وزارة الاتصالات لتحويل كافة خطوط الاتصالات الأرضية إلى ألياف ضوئية ( FTTH) بنطاق المحافظة، أن هناك اهتماما بالغا من الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت لتحتل مصر مراكز متقدمة في الترتيب العالمي بعد حصولها على المركز الأول افريقيا تنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية وسط الدول المتقدمة.

ووجه مختار بضرورة التعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية، لتسهيل وسرعة البدء في التنفيذ للمشروع لخدمة المواطنين، مشيرا إلى ضرورة سرعة البدء في الشوارع المطروحة للرصف ضمن الخطة الاستثمارية والانتهاء من توصيل كافة الخطوط قبل أعمال الرصف، لتجنب إعادة التكسير في هذه الشوراع مرة أخرى بعد رصفها.

وأضاف المحافظ :“نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات وحل مشاكلهم”.





أ ش أ