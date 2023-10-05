مصر وليبيا تبحثان التعاون المشترك في مجال الطيران

MENAFN - Al-Borsa News) بحث رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي ، ونظيره الليبي الدكتور محمد شليبك عددا من القضايا المتعلقة بمحاور التطور والنمو المتلاحق الذي تشهده صناعة النقل الجوي علي المستوي الإقليمي ، وسبل تحسين أداء المجال الجوي بين البلدين.

جاء ذلك حلال لقاء الشرقاوي مع شلبيك اليوم الأربعاء والذي تم خلاله أيضا تبادل الرؤى ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها مجال أمن و سلامة الطيران والتدريب ، واستعراض أحدث الوسائل التقنية وأساليب الابتكار الداعمة واللازمة لتطوير الخدمات الجوية إقليميًا ودوليًا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توسيع دائرة التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع جميع الدول العربية الشقيقة ومن بينها دولة ليبيا مما يعزز التكامل الإقليمي والدولي في مجال النقل الجوى و ذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بأهمية عقد اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك مع جميع دول العالم في مختلف أنشطة الطيران المدني.

من جانبه ، أعرب رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي والوفد المرافق له عن سعادتهم بهذه الزيارة ، مثمناً الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدني المصري ودوره المحوري في النهوض بمنظومة الطيران المدني بدولة ليبيا الشقيقة لما لمسوه من إمكانات عالية في مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة.

وتطلع الوفد إلى المزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.





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