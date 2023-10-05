مصر وليبيا تبحثان التعاون المشترك في مجال الطيران

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي ، ونظيره الليبي الدكتور محمد شليبك عددا من القضايا المتعلقة بمحاور التطور والنمو المتلاحق الذي تشهده صناعة النقل الجوي علي المستوي الإقليمي ، وسبل تحسين أداء المجال الجوي بين البلدين.
جاء ذلك حلال لقاء الشرقاوي مع شلبيك اليوم الأربعاء والذي تم خلاله أيضا تبادل الرؤى ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها مجال أمن و سلامة الطيران والتدريب ، واستعراض أحدث الوسائل التقنية وأساليب الابتكار الداعمة واللازمة لتطوير الخدمات الجوية إقليميًا ودوليًا.
وتأتي هذه الزيارة في إطار توسيع دائرة التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع جميع الدول العربية الشقيقة ومن بينها دولة ليبيا مما يعزز التكامل الإقليمي والدولي في مجال النقل الجوى و ذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بأهمية عقد اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك مع جميع دول العالم في مختلف أنشطة الطيران المدني.
من جانبه ، أعرب رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي والوفد المرافق له عن سعادتهم بهذه الزيارة ، مثمناً الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدني المصري ودوره المحوري في النهوض بمنظومة الطيران المدني بدولة ليبيا الشقيقة لما لمسوه من إمكانات عالية في مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة.
وتطلع الوفد إلى المزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.
أ ش أ
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