الإيرادات السياحية لمصر ترتفع 26.8% العام المالى الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الإيرادات السياحية لمصر خلال العام المالى الماضى بنسبة 26.8% لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل نحو 10.7 مليار دولار فى العام المالى السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزى.
وجاء الارتفاع بدعم من زيادة عدد الليالى السياحية بنسبة 27.6% لتسجل نحو 146.1 مليون ليلة.
كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 35.6% ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.
وقال وزير السياحة والآثار المصرى، أحمد عيسى، إن الحركة السياحية الوافدة شهدت نموا خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 43%، مقارنة بذات الفترة فى عام 2022.
وتتوقع مصر توافد 15 مليون سائح خلال العام الجارى، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا فى صناعة السياحة المصرية.
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