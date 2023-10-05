الإيرادات السياحية لمصر ترتفع 26.8% العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الإيرادات السياحية لمصر خلال العام المالى الماضى بنسبة 26.8% لتسجل نحو 13.6 مليار دولار مقابل نحو 10.7 مليار دولار فى العام المالى السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزى.

وجاء الارتفاع بدعم من زيادة عدد الليالى السياحية بنسبة 27.6% لتسجل نحو 146.1 مليون ليلة.

كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 35.6% ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.

وقال وزير السياحة والآثار المصرى، أحمد عيسى، إن الحركة السياحية الوافدة شهدت نموا خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسبة 43%، مقارنة بذات الفترة فى عام 2022.

وتتوقع مصر توافد 15 مليون سائح خلال العام الجارى، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا فى صناعة السياحة المصرية.