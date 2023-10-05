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تخصيص 39 قطعة أرض بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد - جريدة البورصة

10/5/2023 2:01:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص 39 قطعة أرض لصالح عدد من الشركات، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية.

ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص هذه الأراضى فى مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، منها مدن العاشر من رمضان، والعبور، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، والسادات، ودمياط الجديدة.

وجاء تخصيص هذه الأراضى لأغراض مختلفة مثل إقامة المخازن، وإنشاء وحدات إدارية وتجارية وترفيهية، وإقامة أنشطة عمرانية متكاملة أو أنشطة عمرانية مُختلطة، وإنشاء مركز طبى، وغير ذلك من الأنشطة.

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