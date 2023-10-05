تخصيص 39 قطعة أرض بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص 39 قطعة أرض لصالح عدد من الشركات، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص هذه الأراضى فى مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، منها مدن العاشر من رمضان، والعبور، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، والسادات، ودمياط الجديدة.
وجاء تخصيص هذه الأراضى لأغراض مختلفة مثل إقامة المخازن، وإنشاء وحدات إدارية وتجارية وترفيهية، وإقامة أنشطة عمرانية متكاملة أو أنشطة عمرانية مُختلطة، وإنشاء مركز طبى، وغير ذلك من الأنشطة.
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