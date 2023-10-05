المطورون العرب: 3.1 مليار جنيه مبيعات مستهدفة من نيوم المستقبل بنهاية العام الجارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة المطورون العرب، إن مشروع نيوم المستقبل يعد من أكبر المشاريع تحقيقاً للمبيعات منذ بداية الإنشاءات، حيث حقق نحو 2.4 مليار جنيه.
أضاف على هامش جولة مع مجموعة من الصحفيين بالمشروع أن الشركة تستهدف الوصول بالمبيعات من وحدات المشروع الذى تصل مساحته إلى 151 فدان إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
أكد أن صعوبات دخول وخروج أموال العملاء لشراء وبيع العقارات في مصر أكبر تحدى أمام تصدير العقار مطالباً البنك المركزي بتسهيل وتقليل مدد خروج الأموال من البنوك.
جدير بالذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 15.18 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بلغت 8.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 255.73 مليون جنيه، مقابل 186.56 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كتبت: أمل سعداوى
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