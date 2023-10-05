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المطورون العرب: 3.1 مليار جنيه مبيعات مستهدفة من نيوم المستقبل بنهاية العام الجارى - جريدة البورصة

10/5/2023 2:01:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة المطورون العرب، إن مشروع نيوم المستقبل يعد من أكبر المشاريع تحقيقاً للمبيعات منذ بداية الإنشاءات، حيث حقق نحو 2.4 مليار جنيه.

أضاف على هامش جولة مع مجموعة من الصحفيين بالمشروع أن الشركة تستهدف الوصول بالمبيعات من وحدات المشروع الذى تصل مساحته إلى 151 فدان إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

أكد أن صعوبات دخول وخروج أموال العملاء لشراء وبيع العقارات في مصر أكبر تحدى أمام تصدير العقار مطالباً البنك المركزي بتسهيل وتقليل مدد خروج الأموال من البنوك.

جدير بالذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 15.18 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بلغت 8.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 255.73 مليون جنيه، مقابل 186.56 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كتبت: أمل سعداوى

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