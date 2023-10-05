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اتفاقية تعاون بين بيت الحكمة ومركز الملك فيصل لتنظيم معرض للمخطوطات النادرة بالشارقة

10/5/2023 2:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في مكتبه المديرة التنفيذية لبيت الحكمة مروة العقروبي والوفد المرافق لها، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة مها بنت محمد الفيصل، الأمين العام لمركز الملك فيصل، والأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل، مدير دارة آل فيصل، وإبراهيم الدغيثر مساعد سمو الأمين العام لمركز الملك فيصل.
وتلا ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين بيت الحكمة ومركز الملك فيصل لتنظيم معرض «تكوين: العلوم والإبداع» في إمارة الشارقة بدءا من 6 ديسمبر المقبل ولمدة 3 أشهر، وذلك بهدف تسليط الضوء على مقتنيات نادرة من المخطوطات الإسلامية التاريخية التي تبرز الدور الرائد لعلماء المسلمين قديما في الحفاظ على الحضارة الإنسانية والعلوم المعرفية في مجالات الفلك والطب والهندسة والرياضيات وعلم الحيوان.
وبموجب الاتفاقية، سيحصل بيت الحكمة، على سبيل الإعارة، على عدد من المخطوطات التاريخية الأصيلة المملوكة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، تمهيدا لإتاحتها أمام جمهور الشارقة ودولة الإمارات في هذا المعرض الذي ينظم للمرة الأولى خارج حدود المملكة العربية السعودية.
وقع الاتفاقية كل من: مروة العقروبي وإبراهيم الدغيثر، وبحث الجانبان آليات سبل وآليات إعارة المخطوطات إلى بيت الحكمة، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بترسيخ التعاون المستقبلي والتبادل الثقافي والمعرفي بين الجانبين.
وقالت العقروبي «تجسد هذه الاتفاقية روح التعاون والأخوة التي تجمع دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي خطوة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي والعلمي مع واحد من المراكز الثقافية والعلمية العريقة في المنطقة، بما يحقق رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الشارقة مدينة حاضنة للثقافة والتراث، وتعريف أجيال الشباب على التاريخ المعرفي الإسلامي الزاخر بالإنجازات والابتكارات الرائدة في مختلف العلوم والفنون».
وأضافت «تشكل المخطوطات التاريخية التي يستضيفها المعرض جزءا أصيلا من ذاكرة أمتنا، وتعكس مدى تفاعل الحضارة الإسلامية والعربية مع غيرها من الحضارات من خلال نقل المعارف الإنسانية وتطويرها، إذ تحوي كنوزا لا تقدر بثمن من المعارف والإبداعات العلمية، وتعد مصدر إلهام يفتح أمام الباحثين والدارسين آفاقا واسعة من أفكار البحث العلمي».
بدوره، قال الدغيثر «يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وبيت الحكمة في الشارقة، وأن استضافة بيت الحكمة لمعرض «تكوين: العلوم والإبداع» يسلط الضوء على تراثنا العربي الإسلامي العريق في مجال العلوم، بهدف إبراز الدور الرائد للحضارة العربية الإسلامية في مجال العلوم والإبداع، حيث يعكس هذا التعاون التزام المركز بالعمل مع الجهات ذات الاهتمام المشترك في مجال التراث والعلوم، من أجل تحقيق رسالته السامية في حفظ التراث العربي الإسلامي وتعزيز قيمه. ونأمل أن يحقق هذا المعرض أهدافه في إبراز هذا التراث للجمهور في الشارقة ودولة الإمارات الشقيقة».

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