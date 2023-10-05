المعلومات المدنية هوية خاصة بالمتقاعدين في هويتي
التاريخ
10/5/2023 2:00:53 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أتاحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إضافة جديدة بالمحفظة الإلكترونية، وهي عرض هوية خاصة بالمتقاعدين في تطبيق «هويتي».
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف تسهيل الاستفادة من الخصومات الخاصة بالمتقاعدين، والتي يوفرها برنامج «ذخر» المقدم من المؤسسة.
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