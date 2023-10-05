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الشارقة للكتاب تناقش سبل تطوير صناعة النشر العربية وتوسعها إلى الأسواق العالمية

10/5/2023 2:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمعت «هيئة الشارقة للكتاب» مع عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي المؤسسات الثقافية العربية والأجنبية ونخبة من الناشرين من مختلف بلدان العالم، لبحث فرص التعاون والعمل المشترك، وتسهيل دمج سوق النشر الإماراتي والعربي بنظيره العالمي والاستفادة من الفرص التي يحملها على مستوى تبادل عقود الترجمة والنشر، والاستفادة من المحتوى المكتوب في إنتاج أعمال مرئية ومسموعة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر بجامعة الملك سعود، بمدينة الرياض، تحت شعار «وجهة ملهمة».
مبادرات وجوائز
واستعرضت الهيئة أمام المشاركين في المعرض وزواره أبرز الفعاليات والجهود التي تتولاها لتطوير منظومة صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، وما استحدثته من مبادرات وجوائز وفعاليات لدعم المؤلفين والمترجمين والموزعين والقراء.
وزار جناح الهيئة السفير العماني في السعودية فيصل بن تركي آل سعيد، حيث أهداه مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية فاضل بوصيم، نسخة من كتاب «تاريخ الملوك النبهانيين في عمان»، لصاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وبحثت الهيئة خلال سلسلة لقاءات مع عدد من الناشرين وممثلي دور النشر والمؤسسات الثقافية العربية والعالمية واقع ومستقبل الصناعات الإبداعية والثقافية، واستكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين الناشرين، بما يثري المحتوى الثقافي والأدبي العربي، ويعزز التفاعل الإبداعي بين صناع النشر العرب ونظرائهم في العالم.
تواصل بناء
وقال مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية فاضل بوصيم «حضورنا في معرض الرياض الدولي للكتاب يعبر عن رؤيتنا تجاه التواصل البناء مع كل الأطراف الفاعلة في صناعة الكتاب من مؤلفين ومترجمين ورسامين وناشرين، فنحن نستثمر كل فرصة لتقديم ما ينهض بأعمالهم، وفي الوقت نفسه نتطلع دائما للتعرف على التحديات التي يواجهونها لتطوير المبادرات والفعاليات التي نعمل عليها، ولاستحداث جهود جديدة، تضمن مسيرة النمو لصناعة الكتاب ومجمل الصناعات الثقافية في المنطقة والعالم».

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