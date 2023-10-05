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الكويت أكدت استعدادها لتنفيذ الأهداف الأممية الـ 17 لعام 2030

10/5/2023 2:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الكويت استعدادها لتنفيذ الأهداف الأممية الـ 17 لعام 2030 لمجابهة القضايا البيئية والتنموية التي تواجه العالم، معربة عن تطلعها لتعزيز أفق التعاون الدولي بغية معالجة التحديات العابرة للحدود كافة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بدر الديحاني أمام اللجنة الثانية في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الديحاني إن الكويت تولي أهمية خاصة لدفع الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات العابرة للحدود ضمن مفهومي التخفيف والتكيف من خلال تقديم الإغاثات والمساعدات وفق الإمكانات المتاحة في ظل التحديات المتشعبة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن العالم شهد في الأسابيع والأشهر الماضية حوادث مناخية في مختلف بقاع الأرض نتج إثر وقوعها كوارث بشرية ومعمارية مستشهدا بالتقارير المعنية لدى الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها باستمرارية حدوث مثل هذه الكوارث المناخية في المستقبل.
وذكر في هذا الصدد أن الكويت تعهدت خلال مشاركتها في الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عقدت في مصر بتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز بحلول عام 2050 وفي قطاعات الصناعات كافة بحلول عام 2060.
وفيما يخص النشاط الكويتي في ذلك المجال الحيوي، قال الديحاني إن الكويت أطلقت محطة معنية بتخزين المياه وتحليتها العام الماضي من خلال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ميغاواط ومن المتوقع أن تدخل هذه المحطة حيز التشغيل في السنوات المقبلة.

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