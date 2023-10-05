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التأمينات تطلق برنامج ذخر لخصومات المتقاعدين

10/5/2023 2:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامناً مع الذكرى السنوية السادسة والأربعين لبدء تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية في البلاد، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإطلاق التجريبي لبرنامج «ذخر» لخصومات المتقاعدين.
وقالت المؤسسة، في تصريح على منصة «إكس»، ان البرنامج يوفر عروضا وخصومات عديدة يستفيد منها المتقاعدون الكويتيون بالتعاون مع مختلف الجهات والشركات، إيمانا منا بأهمية فئة المتقاعدين في المجتمع، وتقديرا لما بذلوه طوال سنوات عملهم في خدمة الوطن، وتخفيفا من تكاليف المعيشة ومتطلباتها الأساسية والكمالية.
وبينت أنها تتعاون مع العديد من الجهات والشركات الكبرى كشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، وبنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى شركة أوريدو للاتصالات، وشركة stc للاتصالات، وشركة تعبئة مياه الروضتين، وذلك لتقديم عروض مميزة يستفيد منها المتقاعدون، لافتة إلى أنها لاتزال على تواصل مع المزيد من الشركات لتوفير أكبر قدر ممكن من الخصومات دوريا.
وأوضحت المؤسسة أنه لتسهيل الاستفادة من العروض والخصومات المقدمة عبر البرنامج، أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية هويات خاصة للمتقاعدين من خلال تطبيق «هويتي» يستطيعون عن طريقها الحصول على جميع الخصومات والعروض المتوافرة في البرنامج، كما خصصت المؤسسة حساب @Thukher_kw في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وانستغرام) لمتابعة العروض والخصومات والاطلاع عليها.

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