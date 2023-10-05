الصندوق الكويتي والخارجية الإيطالية بحثا سبل التعاون الإنمائي في الدول النامية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر أمس وكيل وزارة خارجية الجمهورية الإيطالية ماريا تريبوري والوفد المرافق لها في مقر الصندوق الكويتي.
وذكر الصندوق الكويتي، في بيان، أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الصندوق والخارجية الإيطالية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.
الجدير بالذكر أن الصندوق الكويتي ووزارة الخارجية الإيطالية وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي في 4 يوليو الماضي، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية الإيطالي.
MENAFN05102023000130011022ID1107193219
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.