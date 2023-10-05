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الصندوق الكويتي والخارجية الإيطالية بحثا سبل التعاون الإنمائي في الدول النامية

10/5/2023 2:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر أمس وكيل وزارة خارجية الجمهورية الإيطالية ماريا تريبوري والوفد المرافق لها في مقر الصندوق الكويتي.
وذكر الصندوق الكويتي، في بيان، أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الصندوق والخارجية الإيطالية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.
الجدير بالذكر أن الصندوق الكويتي ووزارة الخارجية الإيطالية وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي في 4 يوليو الماضي، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية الإيطالي.

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