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نقل رؤساء بعثات ديبلوماسية إلى 4 دول

10/5/2023 2:00:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن مرسوما صدر بنقل 4 رؤساء بعثات ديبلوماسية، حيث تضمنت قائمة الأسماء، نقل د.راشد حماد العدواني ليشغل منصب سفير الكويت لدى روسيا الاتحادية، ونقل زياد إبراهيم الأنبعي سفيرا للكويت لدى جمهورية تشيلي، ونقل طلال راشد المنصور سفيرا للكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ونقل أحمد عبدالرحمن الشريم سفيراً للكويت لدى جمهورية سنغافورة.

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