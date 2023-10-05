نقل رؤساء بعثات ديبلوماسية إلى 4 دول

نقل رؤساء بعثات ديبلوماسية إلى 4 دول
التاريخ
10/5/2023 2:00:53 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن مرسوما صدر بنقل 4 رؤساء بعثات ديبلوماسية، حيث تضمنت قائمة الأسماء، نقل د.راشد حماد العدواني ليشغل منصب سفير الكويت لدى روسيا الاتحادية، ونقل زياد إبراهيم الأنبعي سفيرا للكويت لدى جمهورية تشيلي، ونقل طلال راشد المنصور سفيرا للكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ونقل أحمد عبدالرحمن الشريم سفيراً للكويت لدى جمهورية سنغافورة.
MENAFN05102023000130011022ID1107193218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.